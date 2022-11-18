Сотрудников соццентра "Шапагат" в Акмолинской области осудили за хищение денег у пенсионеров

Фото: Depositphotos
Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники социального центра "Шапагат" в Акмолинской области получили от 5 до 8 лет лишения свободы за хищение денег у пенсионеров.
Мера наказания назначена в зависимости от роли каждого в совершенных ими преступлениях. Кроме того, они пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе", - сообщили в пресс-службе Акмолинского областного суда.
Директору центра назначили 8 лет лишения свободы, бухгалтеру, исполняющему обязанности главного бухгалтера - 7 и 5 лет соответственно.
Расследование показало, что сотрудники центра похищали деньги пенсионеров, а затем начисляли их в качестве зарплаты "мертвым душам", т.е. формально трудоустроенным сотрудникам.
Суд также вынес частные постановления в адрес акимата области и прокуратуры района - о допущенных нарушениях законности по использованию государственного имущества; в адрес Министерства юстиции - о нарушениях закона нотариусом при оформлении доверенностей.
Приговор не вступил в законную силу.