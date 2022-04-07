Транснациональный канал поставки синтетических наркотиков ликвидирован в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 6 АПРЕЛЯ - Министерством внутренних дел РК в результате спецоперации ликвидирован транснациональный канал поставки синтетических наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Совместная спецоперация по ликвидации деятельности наркосбытчиков проводилась в течение полугода в Алматы, Актобе, Атырау и Восточно-Казахстанской области. Установлены пять граждан Казахстана, которые получали из-за рубежа посылки с раствором синтетических наркотиков. Они завершали процесс изготовления путем выпаривания сухого остатка и расфасовывали синтетические наркотики для реализации крупными партиями", - сообщает МВД .

По словам исполняющего обязанности начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Аскара Мухаметкалиева, за последние годы, учитывая поступление синтетических наркотиков и компонентов для их изготовления из приграничных государств, сотрудничество с зарубежными коллегами стало наиболее приоритетным направлением.





Только за три последних месяца после получения оперативной информации от зарубежных антинаркотических структур с поличным задержаны 9 преступников. Из незаконного оборота изъято более 8 кг синтетических наркотиков.





Всего за I квартал органами внутренних дел выявлено 695 наркопреступлений. В том числе 133 факта хранения наркотиков в особо крупном размере, 30 фактов контрабанды, 5 фактов содержания притонов. Из незаконного оборота изъята почти тонна (965 кг) наркотиков. Из них около 900 граммов героина, более 42 кг синтетических наркотиков. Пресечена деятельность двух организованных преступных групп, занимавшихся сбытом наркотиков на территории города Нур-Султана и Атырауской области. Ликвидировано 8 нарколабораторий в городах Нур-Султане, Алматы, Алматинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях. Зарегистрировано 33 досудебных производства по фактам рекламы и пропаганды наркотиков и 10 - по фактам сбыта через интернет. Выявлено и заблокировано 565 сайтов, аккаунтов и других ресурсов с контентом, содержащим информацию о распространении наркотиков", - сообщили в МВД.