У задержанного в наркотическом опьянении водителя изъята крупная партия запрещенных препаратов

МАКИНСК. 18 АПРЕЛЯ - Акмолинца, управлявшего автомашиной в состоянии наркотического опьянения, задержали с крупной партией запрещенных препаратов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
13 апреля оперативниками в городе Макинске по подозрению в хранении наркотических средств был задержан 36-летний водитель автомашины марки "Ауди А6". При проведении обысковых мероприятий в салоне иномарки полицейские обнаружили и изъяли 60 блистеров лекарственного средства трамадол (600 таблеток) и 36 тюбиков тропикамида", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.
По данным полиции, запрещенные препараты мужчина покупал в столице, также известно, что использовал он их для личных целей.
Кроме того, на момент задержания поведение водителя показалось сотрудникам полиции подозрительным, а внешние признаки характерными для наркотического опьянения. Проведенная экспертиза подтвердила догадки оперативников: установлено, что за руль мужчина сел, предварительно употребив трамадол", - добавили в департаменте.
По факту незаконного хранения наркотических средств возбуждено досудебное производство по части 2 статьи 296 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта), также 36-летний акмолинец привлечен к административной ответственности по части 6 статьи 608 КоАП РК. Автомашина водворена на штрафстоянку.