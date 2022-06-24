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Ущерб государству в 1 млрд тенге в виде неуплаченных налогов нанес житель Шымкента

23.06.2022, 10:55 13786
ШЫМКЕНТ. 23 ИЮНЯ - Ущерб государству в 1 миллиард тенге нанес житель Шымкента, занимаясь выпиской фиктивных счетов-фактур, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Житель Шымкента образовал 6 компаний, общий оборот которых в период с 2019 по 2021 годы превысил 3 миллиарда тенге.

В результате незаконной деятельности в государственный бюджет не поступило более 1 миллиарда тенге в виде налогов, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу РК. 
 
Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд. 
 
Группа обнальщиков нанесла ущерб государству в 490 миллионов тенге.
 

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Задержан экс-зампред КНБ - директор Пограничной службы

22.06.2022, 19:35 25086
Задержан экс-зампред КНБ - директор Пограничной службы
Фото: КНБ РК
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - КНБ сообщил о задержании бывшего заместителя председателя КНБ - директора Пограничной службы Дархана Дильманова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

22 июня в рамках проводимого КНБ досудебного расследования по фактам злоупотребления властью, выявленным на пограничных постах казахстанско-китайской границы, задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывшие заместитель председателя КНБ - директор Пограничный службы генерал-лейтенант Дильманов Д.А., начальник отдела пограничного контроля "Нур Жолы" ДПС по Алматинской области майор Н. Арысбаев и другие лица", - сообщает пресс-служба комитета.

 
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
 

В Алматинской области осудили тренера по таэквондо за сексуальную близость с несовершеннолетней

22.06.2022, 17:46 27346
В Алматинской области осудили тренера по таэквондо за сексуальную близость с несовершеннолетней
Фото: pexels.com
КОНАЕВ. 22 ИЮНЯ - 22 июня в Алматинской области осудили тренера по таэквондо Диаса Шалгимбаева, который изнасиловал 14-летнюю воспитанницу и домогался еще двоих, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Наша правоохранительная система смогла наказать его лишь по статье 122 УК РК на 7 лет и 6 месяцев лишения свободы, и то выдали это за обоюдный секс с единственной воспитанницей, хотя заявление подали трое родителей! И он все это время был на свободе, пропускал судебные слушания, уверенный в своей безнаказанности. Наручники ему надели в зале суда, куда доставили принудительно в день приговора! Тренер еще подаст на апелляцию, недовольный приговором!" - написала на своей странице в Facebook казахстанская правозащитница и председатель фонда "Не молчи" Дина Тансари.

 
Правозащитница уверена, что любые сексуальные действия взрослых людей с несовершеннолетними должны признавать изнасилованием.
 

Мы не имеем права продолжать судить педофилов по этой коррупционной статье 122 УК РК, которая нарушает права детей! Мне стыдно слышать от родителей слова благодарности, они были уверены, что он избежит наказания", - написала Дина Тансари.

 

В Акмолинской области на берегу реки обнаружили расчлененное тело

22.06.2022, 17:27 27846
КОКШЕТАУ. 22 ИЮНЯ - 21 июня на территории Атбасарского района на плотине реки Жабай обнаружены части тела человека, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сотрудники полиции начали досудебное расследование по факту убийства по статье 99, часть 1, УК РК, сообщает Polisia.kz
 
По результатам оперативно-розыскных мероприятий в суточный срок установлена личность жертвы, подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. 
 
В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан данные досудебного расследования в интересах следствия не подлежат разглашению.
 

АЗРК выявило нарушения в деятельности рынка "Алтын Орда"

22.06.2022, 16:30 28816
АЗРК выявило нарушения в деятельности рынка "Алтын Орда"
АЛМАТЫ. 22 ИЮНЯ - По результатам проверки деятельности ТОО "Altyn Orda QazTrade LTD" на предмет соблюдения конкурентного законодательства в отношении торгового рынка возбуждено административное дело, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На основании постановления региональной прокуратуры специалисты антимонопольного департамента по Алматинской области в марте 2022 года участвовали в проверке деятельности ТОО "Altyn Orda QazTrade LTD", в ходе которой установлено, что согласно приказу ТОО "Altyn Orda QazTrade LTD" цена за ежедневную аренду торгового места с фуры составляет 15 000 тенге, автомашин MAN, КамАЗ - 7000-8000 тенге, Sprinter - 6000-7000 тенге, ГАЗели - 5000 тенге, легкового автомобиля - 3500 тенге", - проинформировали в пресс-службе Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.

 
Подчеркивается, что в марте антимонопольный департамент также провел анализ и оценку состояния конкурентной среды на рынке услуг предоставления торговых мест для оптовой реализации на оптово-универсальных рынках в географических границах региона за 2021 год. 
 
Установлено, что монопольное положение занимает ТОО "Altyn Orda QazTrade Ltd" со 100 % долей.
 

Учитывая значимость данного рынка и тот факт, что высокие цены на торговые места приводят к завышению цен на продукты питания, в том числе на социально значимые, в действиях торгового рынка установлены факты нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции в части злоупотребления доминирующим или монопольным положением, направленного на установление и поддержание монопольно высоких цен", - пояснили в пресс-службе агентства. 

 
Сообщается, что по результатам проверки в мае 2022 года возбуждено административное дело в отношении ТОО "Altyn Orda QazTrade LTD". Материалы направлены в Карасайский специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматинской области. 
 
Ранее сообщалось, что в работе рынка "Алтын Орда" нашли нарушения на 1,1 млрд тенге. 
 
Кроме того, после поручения президента РК Касым-Жомарта Токаева по наведению порядка в деятельности рынка "Алтын Орда" в Алматинской области Комитетом государственных доходов МФ РК был проведен ряд контрольных мероприятий.
 

В Атырауской области обвиняемый в зверском убийстве пастуха получил 10 лет лишения свободы

22.06.2022, 13:06 39261
В Атырауской области обвиняемый в зверском убийстве пастуха получил 10 лет лишения свободы
Фото: pexels.com
АТЫРАУ. 22 ИЮНЯ - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области вынес приговор 38-летнему жителю города Кульсары, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным azh.kz, он обвинялся в убийстве местного пастуха на одной из зимовок в Жылыойском районе.
 

Как следует из материалов уголовного дела, 25 января этого года К. выехал в степь на поиски своего скота, встретил на пути местного пастуха и его помощника, и они втроем сели распивать спиртное. В ходе общения возник конфликт, кульсаринец связал руки и ноги 60-летнему пастуху и зарезал его кухонным ножом, словно жертвенного барашка, после чего скрылся с места преступления", - информирует издание. 

 
Помощник пастуха обратился в районный отдел полиции, и полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в 3 километрах от зимовки. Уголовное дело расследовалось по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство). 
 
Как сообщили в пресс-службе областного суда, вина подсудимого полностью доказана показаниями свидетеля, заключениями экспертиз, протоколом осмотра места происшествия и вещественными доказательствами. 
 
Отмечается, что прокурор просил назначить подсудимому 9 лет лишения свободы. Подсудимый приговорен к 10 годам лишения свободы.
 
Ранее сообщалось, что на одной из зимовок в Жылыойском районе Атырауской области произошло зверское убийство пастуха.
 

Задержание в Нигерии подозреваемого по делу Акжаркын Турлыбай подтвердили в МВД

22.06.2022, 12:52 39236
Задержание в Нигерии подозреваемого по делу Акжаркын Турлыбай подтвердили в МВД
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - В Министерстве внутренних дел Республики Казахстан подтвердили задержание в Нигерии подозреваемого по делу Акжаркын Турлыбай, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

20 июня этого года в Нигерии по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Республики Казахстан задержан Адиндо Нонсо Фортуне, находящийся в международном розыске за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 259 Уголовного кодекса Казахстана (Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ). На данный момент необходимые материалы направлены в НЦБ Интерпола Нигерии с целью принятия дальнейшего процессуального решения о его содержании под стражей и дальнейшей экстрадиции в Казахстан", - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.

 
Ранее об этом сообщил адвокат Сункар Нурмагамбетов, который защищает интересы осужденной к пожизненному сроку в Китае по делу о контрабанде наркотиков Акжаркын Турлыбай, информирует Sputnik Казахстан.
 
20-летняя студентку из Казахстана Акжаркын Турлыбай была задержана в марте 2014 года в аэропорту Гуанчжоу по обвинению в контрабанде наркотиков. Суд приговорил ее к пожизненному заключению. В 2016 году апелляционный суд отменил данное решение.
 
В настоящее время защита пытается добиться экстрадиции Турлыбай в Казахстан.
 

КНБ о деле Карима Масимова: к осени будет ясность

22.06.2022, 11:39 44806
КНБ о деле Карима Масимова: к осени будет ясность
Фото: polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - Заместитель председателя Комитета национальной безопасности Аскар Амерханов ответил на вопрос о расследовании дела экс-главы КНБ Карима Масимова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В кулуарах мажилиса журналисты спросили замглавы КНБ о суде по делу Карима Масимова.
 

К осени какая-то ясность будет", - ответил Амерханов.

 
Он отметил, что во время январских событий Масимов приходил на работу, но не рассказал, какие приказы отдавал бывший председатель КНБ.
 
8 января стало известно о задержании бывшего председателя комитета Карима Масимова по подозрению в государственной измене. Позже в КНБ уточнили, что по делу также начато расследование по фактам действий, направленных на насильственный захват власти. Наряду с Масимовым задержаны и проходят по делу бывшие заместители председателя КНБ: начальник службы спецназначения "А" Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин. 

Дело Масимова расследуют по пяти статьям Уголовного кодекса РК.
 

КНБ: Самат Абиш находится "в орбите следствия" по делу о январских событиях

22.06.2022, 11:15 43341
КНБ: Самат Абиш находится "в орбите следствия" по делу о январских событиях
Фото: КНБ РК
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - Самат Абиш находится "в орбите следствия" по делу о январских беспорядках. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан Аскар Амерханов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В кулуарах мажилиса Аскар Амерханов рассказал, что Абиш находится в Казахстане и приглашается на допросы. 
 
Напомним, 17 января стало известно, что Самат Абиш покинул пост первого заместителя председателя КНБ.
 
Генпрокурор рассказал, почему задержан экс-глава КНБ Карим Масимов и трое его заместителей, кроме Самата Абиша.

Помимо председателя КНБ под арестом находятся трое заместителей - Марат Осипов, Даулет Ергожин и Ануар Садыкулов. Они были сняты с должностей в начале января.
 

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