Ущерб государству в 1 млрд тенге в виде неуплаченных налогов нанес житель Шымкента

АЛМАТЫ. 22 ИЮНЯ - По результатам проверки деятельности ТОО "Altyn Orda QazTrade LTD" на предмет соблюдения конкурентного законодательства в отношении торгового рынка возбуждено административное дело, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На основании постановления региональной прокуратуры специалисты антимонопольного департамента по Алматинской области в марте 2022 года участвовали в проверке деятельности ТОО "Altyn Orda QazTrade LTD", в ходе которой установлено, что согласно приказу ТОО "Altyn Orda QazTrade LTD" цена за ежедневную аренду торгового места с фуры составляет 15 000 тенге, автомашин MAN, КамАЗ - 7000-8000 тенге, Sprinter - 6000-7000 тенге, ГАЗели - 5000 тенге, легкового автомобиля - 3500 тенге", - проинформировали в пресс-службе Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.
Подчеркивается, что в марте антимонопольный департамент также провел анализ и оценку состояния конкурентной среды на рынке услуг предоставления торговых мест для оптовой реализации на оптово-универсальных рынках в географических границах региона за 2021 год.
Установлено, что монопольное положение занимает ТОО "Altyn Orda QazTrade Ltd" со 100 % долей.
Учитывая значимость данного рынка и тот факт, что высокие цены на торговые места приводят к завышению цен на продукты питания, в том числе на социально значимые, в действиях торгового рынка установлены факты нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции в части злоупотребления доминирующим или монопольным положением, направленного на установление и поддержание монопольно высоких цен", - пояснили в пресс-службе агентства.
Сообщается, что по результатам проверки в мае 2022 года возбуждено административное дело в отношении ТОО "Altyn Orda QazTrade LTD". Материалы направлены в Карасайский специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматинской области.
Ранее сообщалось, что в работе рынка "Алтын Орда" нашли
нарушения на 1,1 млрд тенге.
Кроме того, после поручения президента РК Касым-Жомарта Токаева по наведению порядка в деятельности рынка "Алтын Орда" в Алматинской области Комитетом государственных доходов МФ РК был проведен
ряд контрольных мероприятий.