Устроивший поножовщину экс-начальник управления ДВД Жамбылской области осужден на 15 лет лишения свободы

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Устроивший поножовщину экс-начальник управления ДВД Жамбылской области осужден на 15 лет лишения свободы27.12.2017
Криминал  20:11
Тараз. 27 декабря. Kazakhstan Today - Устроивший поножовщину бывший начальник УПЭ ДВД Жамбылской области приговорен к 15 годам лишения свободы, передает Kazakhstan Today.

"Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Жамбылской области бывший начальник УПЭ ДВД Жамбылской области У., признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 24 - пунктом 1 части 2 статьи 99 (Покушение на убийство, совершенное в отношении двух лиц) Уголовного кодекса Республики Казахстан", - сообщили в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области.

По информации суда, следствием установлено, что обвиняемый покушался на убийство начальника управления криминальной полиции ДВД области и бывшего сотрудника ДВД области, путем нанесения им ножевых ранений.

"Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет, без конфискации имущества, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. В соответствии с требованиями части 1 статьи 49 УК РК У. лишен специального звания "подполковник полиции", - проинформировали в суде.

Напомним, инцидент произошел 10 августа 2017 года. Примерно в 05.30 в городскую больницу №1 с ножевым ранением в область грудной клетки слева поступил начальник отделения ЦОНа Байзакского района Марсель Жетписбаев, 1972 года рождения. "Предварительно установлено, что ножевое ранение Жетписбаеву нанес начальник управления по противодействию экстремизму ДВД по Жамбылской области Умбеталиев возле ресторана "Арай-Плаза", расположенного на пересечении улиц Рыскулова и Толе би города Тараза", - сообщили в прокуратуре.

Ножевое ранение также нанесено начальнику управления криминальной полиции ДВД по Жамбылской области Е. Бектурганову, который обратился за медицинской помощью в ЦРБ Жамбылского района, однако от госпитализации отказался.

Инцидент был заснят на камеру видеонаблюдения ресторана "Арай-Плаза". После совершения преступления Умбеталиев скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

Кроме этого, после служебного расследования инцидента решением дисциплинарной комиссии начальники управлений ДВД региона Умбеталиев и Бектурганов были уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Также от занимаемых должностей освобождены заместители начальника ДВД по кадровой работе и службе, а первому заместителю начальника ДВД объявлен строгий выговор.

19 августа текущего года Умбеталиев добровольно явился в прокуратуру Шуского района, с последующим доставлением в изолятор временного содержания ГУВД города Тараза.
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