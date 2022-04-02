В аэропорту Алматы задержали иностранца с поддельными документами
01.04.2022, 10:52 12466
АЛМАТЫ. 1 АПРЕЛЯ - В Международном аэропорту Алматы на рейсе Алматы - Тбилиси на паспортном контроле задержали иностранца с поддельными документами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе опросных мероприятий выяснено, что данное лицо с 2017 года незаконно находилось на территории Казахстана. Во избежание наказания приобрел подложный документ с измененными установочными данными", - проинформировали в Пограничной службе КНБ РК.
В действиях иностранца усматриваются нарушения статей 385 (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград) и 430 (Неисполнение приговора суда или судебного акта либо исполнительного документа) УК РК. Материалы переданы в органы полиции.
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Бывшего управляющего директора ТОО "Оператор РОП" подозревают в хищении 13 млрд тенге
01.04.2022, 20:14 4226
Фото: pexels
НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - Агентством РК по противодействию коррупции по подозрению в хищении свыше 13 млрд тенге задержан бывший управляющий директор ТОО "Оператор РОП", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Бывший управляющий директор ТОО "Оператор РОП" подозревается в совершении хищения вверенных денежных средств в сумме свыше 13 млрд тенге путем установления завышенной стоимости утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств, незаконно перечислив их в ТОО "RecyclingCompany", тем самым причинив ущерб государству в лице АО "Жасыл Даму" (правопреемник ТОО "Оператор РОП") в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Антикора.
Преступные действия совершались в период 2016 - 2019 годы совместно с другими работниками ТОО "Оператор РОП".
С санкции суда подозреваемый заключен под стражу. Итоговая правовая оценка его действиям будет дана судом.
В соответствии со статьей 201 УПК иная информация не разглашается.
11 марта стало известно, что Антикоррупционной службой РК начато досудебное расследование в отношении бывшего генерального директора ТОО "Оператор РОП" по факту хищения денежных средств предприятия на сумму более 20 млрд тенге в период 2016 - 2021 годы путем установления завышенной стоимости утилизации транспортных средств.
Сотрудника Национального центра экспертизы осудили на 8 лет
01.04.2022, 20:05 4711
НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - 30 марта районным судом № 2 Алматинского района столицы оглашен приговор в отношении работника филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Нур-Султана Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения, которому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Он признан виновным по факту получения денежных средств от субъектов предпринимательства Нур-Султана в сфере общественного питания за увод от административной ответственности в период пандемии, сообщает пресс-служба Антикора.
Оглашение приговора состоялось с участием коллектива подсудимого, а также работников Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения посредством видео-конференц-связи.
Приговор не вступил в законную силу.
Из нарколаборатории в Алматы изъяли сырье на 150 млн тенге
01.04.2022, 17:49 7066
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 1 АПРЕЛЯ - Цех по производству синтетических наркотиков функционировал в подвале частного дома в микрорайоне Калкаман, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Дом был сдан в аренду молодому человеку в октябре 2021 года за ежемесячную оплату в размере 300 тысяч тенге, сообщает Polisia.kz.
В ходе обыска были изъяты вещества в виде порошка и комочков, пластмассовые емкости с химическими веществами, колбы с жидкостями, электронные весы и другая атрибутика, использованная при производстве синтетического психотропного вещества "мефедрон". 23-летний гражданин О. с неоконченным медицинским образованием наладил производство наркотиков. В общей сложности в нарколаборатории изъято несколько килограммов высушенных веществ.
Все, что было найдено в подвале в жидком, кристаллическом и порошкообразном виде, направлено на судебно-химическую экспертизу. Начато досудебное расследование", - сообщил заместитель начальника департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.
Полицейские также установили причастность к наркобизнесу еще пятерых молодых людей, среди них две девушки 23 и 19 лет. Все они приезжие из Туркестанской и Алматинской областей. В их задачи входила закладка готовых наркотиков. Подозреваемые взяты под стражу.
Организатор утверждает, что действовал по указанию куратора в Telegram. Компоненты для лабораторий приобретал через закладки на территории Талгарского района Алматинской области. За неделю он изготавливал около 2 - 3 кг синтетического наркотика, оплату еженедельно получал в биткоинах в размере 280 тысяч тенге. Согласно заключению экспертизы, изъятые вещества являются синтетическими наркотическими веществами: a-PVP общим весом свыше 4 килограммов, мефедрон - 312 граммов и 15 литров тулуола (прекурсор). Цена за сырье составляет 150 миллионов тенге.
Близ железнодорожной станции Алматы-1 обнаружен схрон с оружием
01.04.2022, 16:38 7961
Фото: ДП на транспорте
АЛМАТЫ. 1 АПРЕЛЯ - Сотрудниками транспортной полиции на станции Алматы-1 в Алматинской области обнаружен схрон с оружием, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на перегоне Шамалган - Жынгылды, в заброшенном здании в пяти метрах от железнодорожного пути, изъяты гладкоствольное оружие марки "Форд-500" 12-го калибра (номера стерты), 60 патронов, бронежилет и радиостанция марки "Хиотей". Оружие и боеприпасы были замотаны в одеяло, все присыпано мусором и песком", - сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 287 Уголовного кодекса РК (Незаконное хранение оружия и боеприпасов).
В настоящее время устанавливаются лица, причастные к хранению оружия и боеприпасов. Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу", - отметил начальник департамента полиции на транспорте МВД РК Онал Бекиев.
Ранее сообщалось о задержании одного из нападавших на здание полиции Алматы во время январских беспорядков.
Напавших на таксиста бандитов задержали в Алматы
01.04.2022, 14:16 9771
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 11 АПРЕЛЯ - В Алматы задержаны бандиты, напавшие на таксиста и нанесшие ему множество ножевых ранений, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С целью расследования данного преступления была создана следственно-оперативная группа, в состав которой вошли сотрудники криминальной полиции и УП Турксибского района. Личность подозреваемых установили почти сразу. Отметим, что они пытались скрыться. Однако тщетно: сейчас подозреваемые взяты под стражу. Распорядиться чужой машиной фигурантам не удалось. Иномарка уже возвращена истинному владельцу", - сообщил заместитель начальника департамента полиции Алматы Берик Абильбеков.
В департаменте напомнили, что тяжкое преступление имело место две недели назад в Турксибском районе Алматы. Трое мужчин под видом клиентов заказали такси бизнес-класса и попросили водителя отвести их в аэропорт. Однако по пути следования пассажиры напали на водителя и нанесли ему множество ножевых ранений, а затем завладели его автомашиной Toyota Camry.
В настоящее время задержанных проверяют на причастность к другим преступлениям.
Алкоголь известных брендов подделывали в подпольных цехах в Туркестанской области
01.04.2022, 11:06 12301
ТУРКЕСТАН. 1 АПРЕЛЯ - В Туркестанской области выявлены подпольные цеха по производству контрафактной алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Туркестанской области в результате следственно-оперативных действий ликвидированы 2 цеха по производству и реализации поддельной алкогольной продукции, сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу РК.
Обнаружена и изъята алкогольная продукция известных брендов. Более 3 тысяч бутылок, более 3,5 тысячи УКМ, более тонны спирта, этикетки известных марок водки, упаковочные материалы", - говорится в сообщении ведомства.
Проводится досудебное расследование.
В ведомстве добавили, что основная масса суррогатной алкогольной продукции изготавливается в подпольных цехах кустарным способом, зачастую в антисанитарных условиях. Является особо опасной для жизни и здоровья населения.
В Акмолинской области у несовершеннолетних изъято более 800 граммов психотропных веществ
01.04.2022, 10:22 12951
КОКШЕТАУ. 1 АПРЕЛЯ - В Акмолинской области у несовершеннолетних изъято более 800 граммов психотропных веществ, сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В городе Кокшетау задержаны двое несовершеннолетних, 16 и 17 лет, у которых в ходе несанкционированного обыска был изъят сверток с веществом порошкообразной консистенции белого цвета", - сообщили в ДП Акмолинской области.
Кроме того, задержанные указали места - "тайники", где также были обнаружены и изъяты свертки с аналогичным веществом. Как показала проведенная экспертиза, изъятое вещество является психотропным веществом весом более 800 граммов.
В отношении задержанных начато досудебное производство по части 4 статьи 296 УК РК (Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере).
Из РК пытались незаконно вывезти 15 млн рублей
31.03.2022, 21:40 25096
Фото: КНБ РК
НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - Деньги незаконно пытались вывезти через пункт пропуска "Жана Жол" в СКО, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В рамках выполнения указа президента РК "О мерах по обеспечению финансовой стабильности РК" 28 марта на автомобильном пункте пропуска "Жана Жол" пограничники пресекли попытку вывоза из страны более 15 миллионов российских рублей, сообщает пресс-служба КНБ РК.
Пограничная служба КНБ напоминает о необходимости соблюдения требований финансового законодательства РК во избежание правонарушений при выезде за границу.