В аэропорту Нур-Султана украли чемодан с деньгами

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Нур-Султан. 14 февраля. Kazakhstan Today - Транспортные полицейские задержали жителя Карагандинской области за кражу $2500 и 200 тыс. тенге у пассажира авиарейса сообщением Атырау - Нур-Султан, передает Kazakhstan Today.

Преступление произошло в конце прошлого года - 26 декабря.

В Линейный отдел полиции в Международном аэропорту города Нур-Султана обратился 66-летний пассажир рейса сообщением Атырау - Нур-Султан. По его словам, неизвестные лица в багажном отделении похитили его багаж, в котором находились личные вещи и денежные средства в размере $2500 и 200 тыс. тенге", - сообщает Polisia.kz .

Потерпевший рассказал, что пропажу он обнаружил по прилете в Нур-Султан. В тот же день транспортными полицейскими было начато досудебное расследование по статье УК РК "Кража в крупном размере".

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции ЛОП столичного аэропорта был установлен и задержан пассажир этого же рейса. Им оказался 26-летний житель Карагандинской области. Как пояснил злоумышленник, на транспортерной багажной ленте он тайно похитил багаж, в котором находились вещи и деньги, принадлежащие потерпевшему. Похищенное изъято, вещественные доказательства возвращены владельцу", - проинформировали в полиции.

Приговором Есильского районного суда №2 города Нур-Султана мужчина признан виновным в совершении уголовного правонарушения. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3,5 года.





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