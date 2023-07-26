В Акмолинской области главврача подозревают в хищении 13 млн тенге во время пандемии

Подозреваемая формально трудоустраивала в качестве санитаров, медсестер родственников и знакомых людей, издавая фиктивные приказы о приеме на работу

Фото: Pexels.com

Рассказать друзьям

Кокшетау. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Главный врач Егиндыкольской районной больницы, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с его тяжелым заболеванием, в сговоре с руководителем кадровой службы районной больницы Е. совершили тяжкое коррупционное преступление, - Главный врач Егиндыкольской районной больницы, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с его тяжелым заболеванием, в сговоре с руководителем кадровой службы районной больницы Е. совершили тяжкое коррупционное преступление, сообщает Егиндыкольский районный суд области.





Главный врач предложил Е. роль соучастника в хищении бюджетных средств. Ее задача заключалась в поиске людей для фиктивного трудоустройства в инфекционном стационаре на период пандемии КВИ. Е. согласилась и с ноября 2020 года по апрель 2021 года формально трудоустраивала в качестве санитаров, медсестер родственников и знакомых людей, издавая фиктивные приказы о приеме на работу. Е. вносила ложные сведения в табели учета рабочего времени, а полученные деньги они разделили между собой.





Тем самым Е., используя служебное положение, совершила пособничество в растрате бюджетных средств, выделенных в качестве надбавок за КВИ медицинскому персоналу за участие в противоэпидемических мероприятиях, причинив государству материальный ущерб в особо крупном размере (статья 28, часть 5, статья 189, часть 4, пункт 2, УК). Сумма необоснованно перечисленных надбавок составила более 13 млн тенге", - сообщили в суде.





Подсудимая вину признала, дело рассмотрено в сокращенном порядке. Сумму причиненного ею ущерба в размере 6 000 000 тенге она возместила добровольно, в содеянном раскаялась.





Приговором суда Е. назначено 7 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.





Поскольку у осужденной на иждивении имеются малолетние дети, на основании статьи 74, часть 1, УК исполнение наказания отсрочено на 5 лет, до достижения ребенка четырнадцатилетнего возраста.





Приговор не вступил в законную силу.