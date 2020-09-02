В Акмолинской области поджигатели из мести сожгли две машины и часть дома

Кокшетау. 1 сентября. Kazakhstan Today - Два жителя города Степняка устроили поджог, сгорели две машины и часть дома, передает Kazakhstan Today.

Пожар произошел рано утром 30 августа. В дежурную часть ОП района Биржан сал от 33-летнего жителя города Степняка поступило телефонное сообщение о том, что в его дворе горят две автомашины, огонь от которых перешел на кровлю дома.





На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Было установлено, что находящиеся во дворе автомашины, принадлежащие проживающим в доме отцу и сыну, полностью сгорели, также обгорела часть стены и кровли дома. С помощью видеозаписи с камеры видеонаблюдения установлено, что двое мужчин выбегают со стороны дома потерпевшего и перебегают дорогу. При прочесывании местности за двором дома полицейскими обнаружен сотовый телефон, который принадлежал одному из жителей города", - рассказали в пресс-службе ДП Акмолинской области.

Полицейские установили 31- и 32-летнего мужчин, которые рассказали о причинах совершения умышленного поджога.

Поджигатели признались, что совершили поджог из-за ранее сложившихся неприязненных отношений с жителем города, решив таким образом отомстить ему. Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшему, составила 3 300 000 тенге. По факту поджога начато расследование по статье УК РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, причинившее крупный ущерб". Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. За совершение данного преступления поджигателям грозит срок от трех до семи лет лишения свободы", - проинформировали в пресс-службе.

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