В Акмолинской области преступная группа нанесла ущерб государству на сумму более 1,7 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - Прокуратурой Акмолинской области выявлены факты выписки фиктивных счетов-фактур без фактической поставки товаров и выполнения работ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Жители Нур-Султан и Акмолинской области с целью уклонения от уплаты налогов в бюджет в особо крупных размерах выписывали отдельным субъектам бизнеса фиктивные счета-фактуры. По данному факту областной прокуратурой зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 216 Уголовного кодекса РК, расследование которого поручено департаменту экономических расследований по Акмолинской области", - сообщили в прокуратуре Акмолинской области.

Сообщается, что в рамках следствия установлено, что противоправными действиями указанных лиц государству причинен материальный ущерб на сумму свыше 1,7 млрд тенге.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Другие данные в интересах следствия не могут быть разглашены", - отметили в ведомстве.

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