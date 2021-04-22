Система Orphus

В Акмолинской области преступная группа нанесла ущерб государству на сумму более 1,7 млрд тенге

21.04.2021 8776
НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - Прокуратурой Акмолинской области выявлены факты выписки фиктивных счетов-фактур без фактической поставки товаров и выполнения работ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Жители Нур-Султан и Акмолинской области с целью уклонения от уплаты налогов в бюджет в особо крупных размерах выписывали отдельным субъектам бизнеса фиктивные счета-фактуры. По данному факту областной прокуратурой зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 216 Уголовного кодекса РК, расследование которого поручено департаменту экономических расследований по Акмолинской области", - сообщили в прокуратуре Акмолинской области.

 
Сообщается, что в рамках следствия установлено, что противоправными действиями указанных лиц государству причинен материальный ущерб на сумму свыше 1,7 млрд тенге.
 

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Другие данные в интересах следствия не могут быть разглашены", - отметили в ведомстве.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая