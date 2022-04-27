Ряд коррупционных преступлений выявлен в управлении культуры Акмолинской области

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В 2018 - 2021 годы директором КГУ "Городская информационно-библиотечная система", ее заместителем, директором КГУ "Центр по охране и использованию историко-культурного наследия", заведующей Центральной городской детско-юношеской библиотеки совершены хищения бюджетных средств", - проинформировали в пресс-службе прокуратуры Акмолинской области.
По данным ведомства, в преступную деятельность вовлечены десятки работников учреждений, родственники руководителей учреждений, которые фиктивно были трудоустроены и ежемесячно, не работая, получали зарплату, были направлены в командировки, премированы.
Зарплата и другие выплаты, командировочные и премии похищены путем перечисления на основании поддельных заявлений, фиктивных приказов на карточные счета руководства и других работников.
16 июля 2021 года приговором суда за хищение бюджетных средств путем трудоустройства "мертвых душ" директор КГУ "Городская информационно-библиотечная система" и ее заместитель уволены и осуждены", - сообщили в пресс-службе.
По информации прокуратуры, в феврале текущего года за хищение бюджетных средств осужден руководитель Центра по охране и использованию историко-культурного наследия управления культуры Акмолинской области.