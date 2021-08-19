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В Актобе за крупную взятку осужден чиновник облакимата

18.08.2021 6670
В Актобе за крупную взятку осужден чиновник облакимата
Фото: diapazon.kz
АКТОБЕ. 18 АВГУСТА - В Актобе бывшего заместителя руководителя управления строительства Жамбыла Нурбаева приговорили к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы за взятку в 6 млн тенге, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Взятку чиновник облуправления получил от директора и учредителя компании "Стронеф", которого за это осудили на 2,5 года лишения свободы. 
 

Третий обвиняемый в посредничестве в получении взятки получил 6 месяцев лишения свободы, но от этого наказания его тут же освободили, так как засчитали в него период, что он провел под стражей и под домашним арестом", - сообщает газета "Диапазон"

 

Из обвинения следует, что компания "Стронеф" возводила физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Шубарши Темирского района. Жамбыл Нурбаев подписывал акты о выполненных работах, в которых часть сведений была недостоверная, то есть в них отражались работы, которые подрядчик не выполнил. От директора компании Жамбыл Нурбаев через посредника получил взятку в 6 миллионов тенге, в том числе и за общее покровительство". 

 
Нурбаев и директор подрядной компании Утепов вину в преступлении не признали. Более того, экс-чиновник заявил в суде, что забрать деньги его вынудили силой. Суд счёл эти сведения недостоверными. 
 
К слову, руководитель управления строительства Байрон Утешев после задержания Нурбаева в конце прошлого года, уволился по собственному желанию. 
 

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