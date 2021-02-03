В Актюбинской области преступная группа обналичивала деньги через подставные компании

Актобе. 2 февраля. Kazakhstan Today - В Актюбинской области пресечена деятельность группы лиц, которые в течение двух лет занимались незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров. Данный факт установлен сотрудниками Агентства РК по финансовому мониторингу, передает Kazakhstan Today.

В 2015 году двое актюбинцев создали несколько предприятий и зарегистрировали на свое имя, пройдя процедуру регистрации юридического лица и открыв банковские счета в банках второго уровня. Затем осуществляли поиск контрагентов, которым обналичивали денежные средства через свои подставные фирмы. Сумма причиненного государству ущерба составила 492,6 млн тенге и в настоящее время возмещена. В ходе следствия на денежные средства на сумму 7,3 млн тенге, находящиеся на банковских счетах специально созданных ТОО, наложен арест", - сообщили в ведомстве.

Злоумышленники приговорены к 3 годам и шести месяцам условно судом Актобе.

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