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В Алматы установили личность лжетеррориста, сообщившего о бомбе в метро25.04.2017
Криминал  09:32

Алматы. 25 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы установили личность лжетеррориста, сообщившего о бомбе в метро, сообщила пресс-служба городского ДВД.

"Совместными усилиями органов внутренних дел, а также спецслужб Алматы и Алматинской области была установлена личность сообщившего о заминировании несовершеннолетнего жителя города Сарканд, который совершил вышеуказанные противоправные действия из хулиганский побуждений", - проинформировали в полиции, передает Kazakhstan Today.

В ведомстве добавили, что в ходе досудебного расследования по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма (статься 273 УК РК) следствием будет дана правовая оценка действиям звонившего и определена степень его вины.

Как сообщалось ранее, вчера в начале восьмого поступил анонимный звонок о заминировании метрополитена Алматы, после чего со всех станций эвакуировали пассажиров. В полиции призвали горожан сохранять спокойствие и не поддаваться панике. В 22.49 осмотр всех станций метро Алматы был завершен, взрывного устройства не обнаружено. Как сообщили в пресс-службе ДВД города, метрополитен вернулся к штатной работе.
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