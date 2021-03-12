В Алматинской области бухгалтер подозревается в растрате 105 млн тенге

Талдыкорган. 11 марта. Kazakhstan Today - В дежурную часть Панфиловского РОП обратился 60-летний индивидуальный предприниматель с заявлением о том, что его бухгалтер допустила растрату на общую сумму 105 миллионов тенге, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , данный факт зарегистрирован в ЕРДР по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК.

Полицейские обратили внимание на 26-летнюю жительницу Жаркента, которая устроилась на работу в ИП в июне 2019 года. С этого времени, со слов хозяина, предприятие стало нерентабельным, постоянно несло убытки. В результате инвентаризации была выявлена растрата на 105 миллионов тенге.

Женщина, признав растрату в некоторой части, от остальной суммы отказалась, ссылаясь на утрату учетной книги. Следствие предстоит провести независимую аудиторскую проверку, восстановить учет, назначить судебно-экономическую экспертизу, исследовать все доказательства. На период досудебного расследования в отношении подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке", - прокомментировал следователь Панфиловского РОП Мади Ботамбаев.

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