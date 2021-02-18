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В Алматы из СИЗО сбежал преступник

17.02.2021 9316
Алматы. 17 февраля. Kazakhstan Today -15 февраля из учреждения ЛА-155/18 (следственный изолятор) совершен факт побега осужденным Д.Т. Давутовым, 1987 года рождения, передает Kazakhstan Today. 
 
Об этом сообщает пресс-служба Комитета уголовно-исполнительной системы МВД.
 
По данному факту департаментом полиции Алматы начато досудебное расследование по статье 426 УК РК (Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи), проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
 
Для выяснения причин и обстоятельств происшествия назначена служебная проверка с выездом руководства комитета УИС, по результатам которой в отношении должностных лиц будут приняты меры. 
 
В ведомстве добавили, что мужчина ранее был неоднократно судим, по настоящему делу осужден за кражу и мошенничество к шести годам лишения свободы в учреждении чрезвычайной безопасности.
 

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