В Алматы из СИЗО сбежал преступник

Алматы. 17 февраля. Kazakhstan Today -15 февраля из учреждения ЛА-155/18 (следственный изолятор) совершен факт побега осужденным Д.Т. Давутовым, 1987 года рождения, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщает пресс-служба Комитета уголовно-исполнительной системы МВД.

По данному факту департаментом полиции Алматы начато досудебное расследование по статье 426 УК РК (Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи), проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Для выяснения причин и обстоятельств происшествия назначена служебная проверка с выездом руководства комитета УИС, по результатам которой в отношении должностных лиц будут приняты меры.

В ведомстве добавили, что мужчина ранее был неоднократно судим, по настоящему делу осужден за кражу и мошенничество к шести годам лишения свободы в учреждении чрезвычайной безопасности.

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