В Алматы на территории госпредприятия незаконно работала майнинговая ферма

АЛМАТЫ. 5 АВГУСТА - Руководителя государственного института сельскохозяйственных аэрофотогеодезических изысканий признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В районном суде № 2 Медеуского района рассмотрено уголовное дело в отношении М. по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, повлекшем причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций, охраняемым государством (статья 361, часть 1, УК), сообщает пресс-служба районного суда № 2 Медеуского района Алматы.

Судом установлено, что с конца июня 2021 года по май 2022 года М., будучи руководителем государственного института сельскохозяйственных аэрофотогеодезических изысканий Алматы (ГИСХАГИ), на территории административного здания госпредприятия незаконно установил майнинговую ферму для добычи криптовалюты. Его незаконные действия были обнаружены после получения отделом бухгалтерии крупного счета на оплату электроэнергии.

После чего последовала проверка, которая зафиксировала масштабную утечку электроэнергии объемом свыше 27 000 кВт/ч. на общую сумму порядка 830 000 тенге.

В ходе досудебного расследования подсудимый полностью признал свою вину, возместил материальный ущерб, после чего между подсудимым и прокурором составлено процессуальное соглашение в виде сделки о признании вины.

Прокурор в суде ходатайствовал о назначении наказания подсудимому в виде штрафа в размере 700 МРП с пожизненным запретом занимать должности в государственной службе или заниматься деятельностью в финансовой сфере, без конфискации имущества.

Суд при назначении наказания учел смягчающие обстоятельства в виде отсутствия ранее судимости, добровольное возмещение имущественного ущерба и чистосердечное раскаяние.

Приговором суда М. признан виновным по статье 361, часть 1, УК и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 700 МРП, что составляет 2 144 100 тенге, с пожизненным запретом занимать должности в государственной службе или заниматься деятельностью в финансовой сфере.

Приговор не вступил в законную силу.