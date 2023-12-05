В Алматы супругов-журналистов Северных приговорили к лишению свободы

Один из подозреваемых получил взятку за вынесение положительного решения об изменении вида принудительных мер медицинского характера насильнику малолетней

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Конаев. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Трех судей подозревают в коррупции в Алматинской области, - Трех судей подозревают в коррупции в Алматинской области, сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.





Как рассказали в Антикоре, в получении взятки в значительном размере подозревается судья Талгарского райсуда Алматинской области.





Он через судебного пристава получил денежное вознаграждение за вынесение положительного решения об изменении вида принудительных мер медицинского характера в отношении лица, совершившего особо тяжкое преступление против половой неприкосновенности малолетней", - сообщили в пресс-службе.





Кроме того, досудебное расследование начато в отношении председателя суда города Конаева, который подозревается в получении обманным путем денежных средств в крупном размере под предлогом решения вопроса о переквалификации деяний с убийства на недонесение о преступлении по делу.





Также на рассмотрении в суде находится уголовное дело в отношении судьи специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области, который обвиняется в получении взятки от предпринимателя за вынесение незаконных решений о признании банкротами двух компаний, имеющих миллиардную налоговую задолженность.



