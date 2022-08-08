В Алматы водитель автобуса задержан с поддельными правами

Фото: Polisia.kz
Как сообщает Polisia.kz, водитель в 2021 году был лишен права управления ТС.
Правонарушитель был задержан за рулем автобуса 85-го маршрута на остановке у автовокзала. Проверка его личности установила использование липового документа, куда к тому же им умело были приписаны категории, позволяющие осуществлять пассажирские перевозки. В момент остановки ТС внутри находилось более 40 пассажиров, а это потенциальные жертвы нерадивого водителя, который ежедневно, выезжая на линию, подвергал опасности жизнь и здоровье участников дорожного движения", - проинформировал заместитель начальника управления административной полиции ДП города Алматы Даулет Сейткулов.
По факту подделки документов в районном управлении полиции начато досудебное расследование.
Вместе с тем в отношении водителя и руководства автопарка, которое не проконтролировало должным образом работу и документы водителя, приняты меры административного воздействия. Автобус водворен на специализированную штрафную стоянку", - добавил Даулет Сейткулов.