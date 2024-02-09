В Алматы задержаны члены преступной группы, в состав которой входили участники ОПГ "Айшуак-Жантугел"  

Фото: Polisia.kz

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Алматы. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 7 февраля МВД и КНБ в Алматы проведено задержание преступной группы, в состав которой входили участники ОПГ "Айшуак-Жантугел", сообщает - 7 февраля МВД и КНБ в Алматы проведено задержание преступной группы, в состав которой входили участники ОПГ "Айшуак-Жантугел", сообщает Polisia.kz





В результате оперативно-следственных мероприятий задержано 14 лиц. Изъято 7 единиц огнестрельного и травматического оружия, 4 гранаты, более 200 боеприпасов, наркотические вещества, а также большое количество холодного оружия. Установлено, что члены группировки занимались вымогательствами у предпринимателей, оказывая им свое криминальное "покровительство". В сфере их влияния находились районы железнодорожных вокзалов, а также рынки города Алматы", - сообщили в МВД.





По словам начальника управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандыка Алпыса, в отношении задержанных расследуется несколько уголовных дел по фактам вымогательства и незаконного лишения свободы.





В тот же день силами полиции проведено аналогичное задержание в Степногорске. В результате оперативной работы пресечена противоправная деятельность группировки, состоявшей из числа местного криминалитета, которые путем угроз и физического насилия занимались вымогательством у жителей города.





Все члены преступной группы задержаны и водворены в ИВС. В отношении них следственным управлением ДП Акмолинской области расследуется 6 уголовных дел по факту вымогательства. В интересах следствия иные сведения по указанным фактам не разглашаются", - отметил Куандык Алпыс.









По информации МВД, с начала года в РК выявлено и зарегистрировано 15 фактов создания, руководства и участия в ОПГ. За совершение различных преступлений задержано более 30 лидеров и активных участников преступных групп.