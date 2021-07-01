В Алматы женщина зарезала 50-летнего мужчину из-за замечания

АЛМАТЫ. 30 ИЮНЯ - В Алматы женщина нанесла смертельное ножевое ранение арендодателю комнаты из-за сделанного в ее адрес замечания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Алматы, молодая пара арендовала комнату в одном из домов в Алатауском районе. Распивая спиртные напитки, мужчина и женщина начали шуметь, на что хозяева комнаты сделали им замечание.

Хозяин дома сделал им замечание, тут-то началась ссора, в ходе которой женщина схватила со стола нож и нанесла арендатору удар", - рассказали полицейские.

От полученных ран 50-летний хозяин дома скончался.

По данному факту в управлении полиции Алатауского района начато досудебное расследование.

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