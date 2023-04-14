13.04.2023, 19:40 17191
В Алматинской области до смерти избили подростка
Фото: Polisia.kz
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Конаев. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе оперативно-розыскных мероприятии сотрудники полиции задержали 17-летнего жителя Кегенского района, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего, 2006 ода рождения, тело которого 11 апреля обнаружено вдоль реки внутри села Саты в Алматинской области, сообщает пресс-служба МВД РК.
Данный факт зарегистрирован в районной полиции по части 3 статьи 106 УК РК. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия с назначением судебно-медицинской экспертизы.
Подозреваемый водворен в ИВС.
Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК не подлежит разглашению.
13 марта в управление полиции Енбекшиказахского района обратился местный житель с заявлением о привлечении к уголовной ответственности неизвестных, которые нанесли телесные повреждения его сыну. На следующий день несовершеннолетний скончался в медицинском учреждении. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся следственные действия.
До состояния комы избили мужчину подростки в Алматинской области. Подозреваемых задержали. Ими оказались трое несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет. О причинах избиения не сообщается.
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14.04.2023, 08:14 3506
В Жамбылской области изъяли крупную партию трамадола
Фото: ДП Жамбылской области
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Тараз. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области проведена специальная операция по перекрытию канала поставки синтетических веществ. В результате специальных мероприятий задержан 53-летний житель села Улгили Байзакского района.
В ходе обыска дома подозреваемого в спальной комнате обнаружено и изъято 3430 штук трамадола, 90 штук самнола, 138 штук тропикамида. Всего 3430 таблеток, 514 гр 5 мг. синтетических веществ. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 296, часть 4, Уголовного кодекса Республики Казахстан (Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере). Задержанный дал признательные показания", - проинформировали в полиции.
Сообщается, что подозреваемому грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
Введение синтетических наркотиков в правовое поле позволило своевременно пресекать их оборот. В марте этого года постановлением правительства РК трамадол внесен в список наркотических веществ. В стране это первый факт изъятия особо крупной партии психоактивного вещества "трамадол" после внесения данных изменений", - сообщил начальник управления по борьбе с наркотиками области Алим Бажикбаев.
13.04.2023, 19:49 16521
В пригороде Семея под фундаментом дома обнаружили схрон оружия и боеприпасов
По учетам базы МВД РК ружье как зарегистрированное и криминальное не значится
Фото: пресс-служба МВД РК
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Семей. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Под фундаментом недостроенного дома в одном из дачных массивов в пригороде Семея обнаружено гладкоствольное двуствольное ружье (обрез), автомат АК-103, пистолет "Астра" и 104 патрона, сообщает пресс-служба МВД РК.
По учетам базы МВД РК ружье как зарегистрированное и криминальное не значится.
По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК. Санкция данной статьи предусматривает наказание ограничением свободы на срок до 5 лет либо лишением свободы на тот же срок.
В конце марта схрон с пневматическими винтовками, похищенными из оружейного магазина во время январских событий, обнаружили в Жетысуской области.
22 марта схрон с большим количеством патронов обнаружили в одном из парков отдыха в Талдыкоргане.
15 марта в одном из заброшенных зданий - бывшем районном потребительском складе Меркенского района Жамбылской области найден схрон оружия и боеприпасов.
13.04.2023, 13:22 22666
Виновный в массовом убийстве в казанской гимназии получил пожизненный срок
Галявиев просил суд не отправлять его в тюрьму и заявил, что постарается возместить потерпевшим все иски
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Казань. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Верховный суд Татарстана приговорил Ильназа Галявиева, признанного виновным в убийстве девяти человек в казанской гимназии № 175, к пожизненному лишению свободы.
Ранее в ходе прений прокурор Татарстана Илдус Нафиков предложил суду назначить Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а затем - в исправительной колонии особого режима. Кроме того, прокуроры предложили суду полностью удовлетворить требования потерпевших о компенсации морального вреда, сумма которого составляет сейчас порядка 120 миллионов рублей, информирует РИА Новости.
Галявиев просил суд не отправлять его в тюрьму и заявил, что постарается возместить потерпевшим все иски.
По версии следствия, Галявиев стремился "подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети интернет, скопировав их поведение при нападении".
Галявиев признан вменяемым, в ходе следствия вину он признал полностью, в содеянном раскаялся. Окончательное обвинение было предъявлено по четырем статьям УК РФ: об убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, незаконном изготовлении и хранении взрывчатки и взрывных устройств и умышленном уничтожении имущества. Потерпевшими по делу признаны 667 человек (143 из них причинен тяжкий вред здоровью).
Напомним, в мае 2021 года, 19-летний бывший ученик гимназии № 175 убил семерых детей и двух учительниц.
13.04.2023, 13:14 23221
В ФСБ России назвали организатора теракта, в котором погиб военкор Владлен Татарский
Теракт организовали спецслужбы Украины и их агентура
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Москва. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Теракт, в котором погиб военкор Максим Фомин (работал под псевдонимом Владлен Татарский), организовали спецслужбы Украины и их агентура, в том числе из среды российской оппозиции за рубежом.
Убийство вместе с Дарьей Треповой готовил гражданин Украины Юрий Денисов, который передал ей взрывное устройство через службу доставки, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ.
Установлено, что Денисов в феврале приехал в Москву из Киева через территорию Латвии, а после теракта 3 апреля вылетел в Турцию транзитом через Армению. Его готовятся объявить в международный розыск.
По данным издания, Трепова совершила теракт в результате неоднократных призывов руководителей Фонда борьбы с коррупцией (организация, выполняющая функции иностранного агента и запрещенная в России) Леонида Волкова и Ивана Жданова (физическое лицо, выполняющее функции иноагента).
Владлен Татарский погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. На следующий день задержали подозреваемую, петербурженку Дарью Трепову, ее арестовали на два месяца. Полиция опубликовала видео допроса подозреваемой.
12.04.2023, 20:45 49276
В Астане украли металлические урны стоимостью более 750 тысяч тенге
Украденное преступники сдали в пункт приема металлолома, находящийся в 300 метрах от места совершения преступления
Фото: Polisia.kz
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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В полицию поступило сообщение от одного из столичных ТОО по факту кражи металлических урн стоимостью более 750 тысяч тенге, сообщает Polisia.kz.
По данному факту сотрудниками УП района Байконыр проводится досудебное расследование в отношении двух жителей столицы в возрасте 30 и 41 года, последний из которых был ранее судим за грабеж. Третий фигурант дела в розыске.
Как выяснилось, мужчины днем проникли на территорию теплицы, принадлежащей ТОО. Обнаружив 44 кованные урны, воспользовались тем, что территория в "слепой" зоне охранников, переправил мусорные баки через забор. Украденное они сдали в пункт приема металлолома, находящийся в 300 метрах от места совершения преступления. Момент сбыта попал в обзор камер видеонаблюдения.
Задержанные дали признательные показания, устанавливается их причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям. Нарушители водворены в ИВС ДП.
Кроме того, в отношении владельца металлоприемника возбуждено сразу два административных производства.
В январе с территории строящегося объекта украли металлопластиковые трубы на сумму 11 миллионов тенге в Жезказгане.
12.04.2023, 19:14 52086
Ущерб 819 млн тенге: Антикор проводит расследование в отношении чиновников акимата Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц акимата Алматы и других лиц по факту мошенничества в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Антикора.
В ходе расследования выявлены нарушения порядка реализации коммунальной собственности (конфискованные по приговору суда 3 коттеджа и 2 квартиры) напрямую аффилированным физическим лицам по заведомо заниженной стоимости на основании ложных отчетов об оценке (стоимость объектов занижена в несколько раз).
Ущерб государству в результате их преступных действий составил 819 млн тенге (разница в стоимости объектов недвижимости). Принятыми в ходе следствия мерами ущерб полностью возмещен.
Трое подозреваемых лиц с санкции следственного суда помещены под домашний арест.
В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального Кодекса иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
Ранее стало известно, что вице-министра национальной экономики Казахстана Ильяса Усерова поместили под домашний арест сроком на два месяца.
12.04.2023, 17:39 58286
Вице-министра нацэкономики поместили под домашний арест
Фото: primeminister.kz
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Алматы. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министра национальной экономики Казахстана Ильяса Усерова поместили под домашний арест сроком на два месяца, сообщает пресс-служба специализированного межрайонного следственного суда Алматы.
В специализированный межрайонный следственный суд Алматы поступило ходатайство руководителя МСОГ Агенства РК по противодействию коррупции о применении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемого И. Усерова сроком на 2 месяца, согласованное с заместителем прокурора Алматы", - проинформировали в суде.
Сообщается, что ходатайство было удовлетворено, в отношении подозреваемого применена мера пресечения сроком на два месяца, то есть до 10 июня 2023 года.
Напомним, в СМИ появилась информация о задержании вице-министра национальной экономики Ильяса Усерова. В СМИ сообщалось, что его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает inform.kz.
Ранее в Министерстве национальной экономики сообщили, что "по поводу "ареста" вице-министра национальной экономики Ильяса Усерова информация проверяется". Позже в Антикоррупционной службе подтвердили задержание вице-министра национальной экономики Ильяса Усерова.
12.04.2023, 17:06 56811
В Алматы обезглавили женщину: полиция ищет убийцу
Фото: пресс-служба департамента полиции Алматы
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Алматы. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция ищет убийцу обезглавленной женщины в Алматы, информирует Polisia.kz.
Как сообщили в полиции, 12 апреля в 8.40 поступило сообщение об обнаружении у заброшенного здания по улице Шолохова тела женщины.
Следственно-оперативной группой был произведен осмотр места происшествия. Женщина оказалась обезглавленной. Ее личность установлена: она 1976 года рождения, без определенного места жительства, ранее неоднократно судимая за наркопреступления", - говорится в сообщении.
Спустя некоторое время голова женщины была обнаружена в одной из торговых точек неподалеку.
В настоящее время в управлении полиции Турксибского района по данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 99 УК РК (Убийство).
Органами внутренних дел проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление обстоятельств и раскрытие преступления. Другие детали уголовного дела в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК разглашению не подлежат", - добавили в полиции.
Ранее в Актобе был задержан подозреваемый в жестоком убийстве женщины и ее сына.
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