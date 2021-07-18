В Арыси чиновник перечислял родственникам пособия, предназначенные малообеспеченным семьям

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ТУРКЕСТАН. 17 ИЮЛЯ - Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Туркестанской области по досудебному расследованию задержан заместитель руководителя ГУ "Отдел занятости и социальных программ" города Арыси, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Должностное лицо в группе с физическими лицами подозревается в хищении бюджетных средств в период 2018-2021 годов путем незаконного перечисления своим близким родственникам и знакомым, не относящимся к категории малообеспеченных", - сообщает пресс-служба Агентства по финмониторингу (АФМ) РК.

По данным ведомства, предварительная сумма ущерба государству превышает 160 млн тенге.

Похищенные денежные средства выделялись в рамках программы "Государственная адресная социальная помощь" для выплат малообеспеченным лицам города Арыси и обеспечения продуктово-бытовым набором некоторых категорий населения в период пандемии, чрезвычайного положения и ограничительных мероприятий", - разъяснили в АФМ.

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