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В Астане автоугонщик похитил машину при содействии ничего не подозревающих водителей эвакуатора01.02.2018
Криминал  18:06

Астана. 1 февраля. Kazakhstan Today - В Астане автоугонщик похитил машину при содействии ничего не подозревающих водителей эвакуатора, передает Kazakhstan Today.

"В марте 2015 года Д. с целью тайного хищения чужого имущества, договорившись с водителями эвакуатора, которые не подозревали о его преступных намерениях, перевез посредством эвакуатора автомашину марки Mersedes-Bens к месту своего проживания", - сообщили в пресс-службе суда Астаны.

По информации пресс-службы, приговором районного суда №2 Алматинского района Д. признан виновным по статье 188, часть 3, УК. Он приговорен к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы условно.

Приговор не вступил в законную силу.
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