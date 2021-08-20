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В Атырау 14-летний подросток угнал авто

19.08.2021 4807
В Атырау 14-летний подросток угнал авто
Фото: Polisia.kz
УРАЛЬСК. 19 АВГУСТА -17 августа, около 18.15, в Центр оперативного управления управления полиции Атырау поступило сообщение о том, что по улице Баймуханова был угнан автомобиль Daewoo Nexia, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
При проведении розыскных мероприятий на закрепленной территории по улице Баймуханова полицейские заметили угнанный автомобиль, припаркованный у продуктового магазина, сообщает Polisia.kz
 
По подозрению в угоне был задержан 14-летний подросток.
 

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