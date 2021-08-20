В Атырау 14-летний подросток угнал авто

Фото: Polisia.kz

УРАЛЬСК. 19 АВГУСТА -17 августа, около 18.15, в Центр оперативного управления управления полиции Атырау поступило сообщение о том, что по улице Баймуханова был угнан автомобиль Daewoo Nexia, передает KAZAKHSTAN TODAY.

При проведении розыскных мероприятий на закрепленной территории по улице Баймуханова полицейские заметили угнанный автомобиль, припаркованный у продуктового магазина, сообщает Polisia.kz

По подозрению в угоне был задержан 14-летний подросток.

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