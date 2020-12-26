В Атырауской области заблокировали 38 сайтов по продаже наркотиков

Атырау. 25 декабря. Kazakhstan Today - В Атырау полиция заблокировала 38 наркодилерских сайтов, передает Kazakhstan Today.

В полиции отмечают, что с развитием современных технологий преступники начали активно использовать Интернет и другие бесконтактные возможности вовлечения в свои сети потенциальных жертв.

В последние годы отмечена тенденция реализации психоактивных веществ и синтетических наркотиков посредством интернет-сайтов и Qiwi-кошелька. В целях противодействия данному виду преступлений принятыми мерами заблокированы 38 сайтов, которыми пользовались наркодилеры", - сообщил заместитель начальника департамента полиции Атырауской области Нурхат Уразбаев.

По его информации, в этом году в Атырауской области зарегистрировано 120 наркопреступлений. Из незаконного оборота изъято более 22 килограммов наркотических средств.

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