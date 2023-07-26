В Бишкеке задержали члена ОПГ из Казахстана  

Фото: пресс-служба ГКНБ КР

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Бишкек. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Бишкеке задержали объявленного в межгосударственный розыск члена ОПГ из Казахстана, сообщает - В Бишкеке задержали объявленного в межгосударственный розыск члена ОПГ из Казахстана, сообщает kaktus.media со ссылкой на ГКНБ КР.





Задержанного уроженца Актау О. И. О., 1988 года рождения, подозревают в рейдерском захвате и вымогательстве у предпринимателей денежных средств в особо крупном размере. Сейчас он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.





По информации казахстанских правоохранителей, в 2019 году члены ОПГ РК организовали хищение нефти из законсервированной скважины на одном из месторождений. Департамент экономического расследования по Мангистауской области РК возбудил уголовное дело с последующим объявлением в межгосударственный розыск члена ОПГ РК О. И. О. Также разыскиваемого подозревают в вымогательстве $760 тысяч у гражданина У. С. М. и побеге в соседнее государство с целью скрыться от следователей.





Предположительно, границу с Кыргызстаном он пересек незаконно.





Кроме этого, устанавливается законность получения О. И. О. гражданства Кыргызстана, проверяется версия наличия у него покровителей из числа сотрудников правоохранительных органов.





Расследование продолжается.







