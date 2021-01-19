В Караганде члены ОПГ нанесли ущерб на сумму более 700 млн тенге

Караганда. 18 января. Kazakhstan Today - Департаментом экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК изобличена деятельность группы лиц, в период 2016-2020 годов занимавшейся незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур на территории Караганды, передает Kazakhstan Today.

В ходе следствия установлено, что группой из 7 человек создано 13 подконтрольных предприятий с целью осуществления пособничества недобросовестным налогоплательщикам-контрагентам в уклонении от уплаты налогов в бюджет путем заключения фиктивных договоров и искусственного увеличения затрат. Общий ущерб от преступной деятельности указанных лиц превысил 700 млн тенге", - сообщили в Комитете по финансовому мониторингу.

В отношении 7 подозреваемых лиц избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, в отношении одного - в виде домашнего ареста.

Уголовное дело направлено в суд с утвержденным обвинительным актом.

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