В Караганде члены ОПГ нанесли ущерб на сумму более 700 млн тенге

В ходе следствия установлено, что группой из 7 человек создано 13 подконтрольных предприятий с целью осуществления пособничества недобросовестным налогоплательщикам-контрагентам в уклонении от уплаты налогов в бюджет путем заключения фиктивных договоров и искусственного увеличения затрат. Общий ущерб от преступной деятельности указанных лиц превысил 700 млн тенге", - сообщили в Комитете по финансовому мониторингу.
В отношении 7 подозреваемых лиц избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, в отношении одного - в виде домашнего ареста.
Уголовное дело направлено в суд с утвержденным обвинительным актом.
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