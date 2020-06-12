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В Карагандинской области осудили мать 8-месячных двойняшек, задохнувшихся под одеялом

11.06.2020, 11:48 6805
Караганда. 11 июня. Kazakhstan Today - В Карагандинской области осудили мать 8-месячных двойняшек, которые задохнулись под тяжелым одеялом, передает Kazakhstan Today.
 
26-летнюю Людмилу Хакимову судили по статье "Убийство по неосторожности". Женщина пошла на сделку со следствием, признала свою вину и во всем раскаялась, сообщает телеканал КТК.
 
По информации телеканала, инцидент произошел в конце февраля. Многодетная мать выпивала, двойняшки Кирилл и Валерия плакали, тогда женщина накрыла их теплым одеялом в надежде, что они быстрее заснут. Когда малыши успокоились, она разложила их по кроватям. И только проснувшись, поняла, что дети мертвы. 
 
 "Судом в качестве смягчающего обстоятельства признано то, что она ранее к уголовной ответственности не привлекалась, вину признала, раскаялась в содеянном, имеет на иждивении еще двух малолетних детей. Судом Хакимовой назначено 2 года 6 месяцев ограничения свободы. На весь срок ограничения свободы назначен пробационный контроль", - рассказал официальный представитель Карагандинского областного суда Еркеш Мауке.
 

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