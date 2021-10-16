В Казахстане количество мошенничеств выросло на 39% за год

АЛМАТЫ. 15 ОКТЯБРЯ - За январь - сентябрь 2021 года в стране зарегистрировали 31,9 тыс. правонарушений по статье "мошенничество" - сразу на 39% больше, чем годом ранее, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Более половины всех случаев в текущем году составили интернет-мошенничества: 52% от общего числа, или 16,6 тыс. правонарушений. Кроме того, в стране зарегистрировали 266 уголовных правонарушений в сфере мошенничества с использованием платежных карт, 108 правонарушений путем займа денежных средств, 31 правонарушение в сфере кредитования, по шесть - в сфере земельных правоотношений и связанных с недвижимостью, сообщает Ranking.kz.

Всего с начала года зарегистрировали 125,2 тыс. уголовных правонарушений, из них уголовные правонарушения по статье "мошенничество" составили 25,5%.

В региональном разрезе больше всего уголовных правонарушений в секторе зарегистрировано в Алматы: 6,4 тыс. случаев - на 38% больше, чем годом ранее. В тройке антилидеров также два других мегаполиса страны: Нур-Султан (5,2 тыс. правонарушений, плюс 79,3%) и Шымкент (2,9 тыс. правонарушений, плюс 20,5%).

Меньше всего правонарушений по статье "мошенничество" зарегистрировали в Кызылординской области: 577 случаев, плюс 22% за год. Среди всех 17 регионов страны лишь в Восточно-Казахстанской области хоть и незначительно, но все же сократилось количество зарегистрированных правонарушений в секторе: на 0,2% - до 1,8 тыс. случаев.

Отмечается, что чаще всего мошеннические правонарушения совершали безработные - 3,7 тыс. человек. Среди мошенников 121 рабочий, 110 государственных служащих, 101 частный предприниматель, 36 учащихся, девять военнослужащих.

Установленная сумма причиненного ущерба мошенническими правонарушениями за январь - сентябрь текущего года составила 47,4 млрд тенге. В том числе 34,9 млрд тенге составил ущерб физическим лицам, 8,3 млрд тенге - государству, 4,2 млрд тенге - юридическим лицам.



