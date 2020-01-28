Туркестан. 27 января. Kazakhstan Today - В Кентау трое парней ради забавы разбили три видеокамеры на перекрестке, передает Kazakhstan Today.



В дежурную часть ОП Кентау ДП Туркестанской области от акимата поселка Жана Икан поступило сообщение о том, что на одном из перекрестков поселка неизвестные лица сломали 3 видеокамеры, фиксирующие дорожное движение. Сумма ущерба составила 1,5 млн тенге", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Туркестанской области.



По информации ведомства, данный факт полицейские зарегистрировали по статье 202 УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Кентау задержали троих подозреваемых - молодых людей, местных жителей.



"В ходе следствия выяснилось, что подозреваемые разбили камнями несколько видеокамер ради забавы. Они полностью признались в содеянном. Подозреваемые находятся под подпиской. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование", - отметили в полиции.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства