В Кентау украли электроопорные детали стоимостью 12 млн тенге

ТУРКЕСТАН. 3 ИЮЛЯ - В Кентау воры похитили электроопорные детали, оставленные на улице, стоимостью 12 млн тенге. Полиция задержала двух подозреваемых, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации пресс-службы департамента полиции Туркестанской области, в дежурную часть ОП Кентау с заявлением обратились представители организации, занимающейся освещением улиц. Со слов потерпевших, неизвестные похитили электроопорные детали, оставленные на проезжей части. Общая сумма ущерба составила около 12 млн тенге.

На место преступления выехали сотрудники следственно-оперативной группы ОП города. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники в течение 10 суток задержали двух подозреваемых - жителей Шымкента и Туркестана.

Полицейские установили, что похищенное имущество они сбыли за полцены, а деньги потратили на свои нужды", - уточнили в пресс-службе.

В настоящее время следственные действия продолжаются. Подозреваемые полностью признались в содеянном. Оба ранее судимые. Проводится досудебное расследование.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства