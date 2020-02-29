Кокшетау. 28 февраля. Kazakhstan Today - В Кокшетау хозяин кафе до смерти избил посетителя, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, мужчина был избит в кафе 25 февраля.

В дежурную часть городского управления полиции поступило телефонное сообщение фельдшера станции скорой помощи о том, что у себя дома скончался мужчина 1987 года рождения. Во время осмотра на теле мужчины были обнаружены гематомы в области носа и рассечение правой брови", - рассказали в полиции.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции было установлено, что телесные повреждения мужчине нанес в одном из местных кафе хозяин заведения.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть), назначены экспертизы. Сотрудники полиции принимают меры по задержанию подозреваемого.

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