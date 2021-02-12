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В Кокшетау задержан житель столицы за "закладку" наркотиков

11.02.2021 10585
Кокшетау. 11 февраля. Kazakhstan Today - В декабре прошлого года на окраине города Кокшетау сотрудниками полиции, при закладке некротических веществ был задержан 21-летний столичный житель, передает Kazakhstan Today.
 
По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, у задержанного было изъято 6 полиэтиленовых пакетов, обмотанных фольгой, внутри которых находилось 120 расфасованных пакетиков с психотропным веществом альфа-PVP.
 

В квартире, которую снимал мужчина в Кокшетау, были обнаружены и изъяты два полиэтиленовых свертка с аналогичным веществом, 59 штук марок, пропитанных синтетическим наркотиком и приспособления для измерения массы и расфасовки наркотиков. Общий вес изъятых наркотиков синтетического происхождения составил 213,67 грамма", - рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП области Мейрам Жапбасов. 

 
По результатам экспертизы, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 296 УК РК (Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере), санкция которой предусматривает до 7 лет лишения свободы.
 
Ранее сообщалось, что в Акмолинской области с разницей в две недели были задержаны 28-летний житель города Костаная и 19-летний житель города Щучинска, которые приехали в город Степногорск с целью распространения синтетических наркотиков
 

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