В Костанае дорожный инспектор задержан по подозрению в вымогательстве 10 млн тенге

Костанай. 5 ноября. Kazakhstan Today - В Костанае инспектор дорожной полиции задержан по подозрению в вымогательстве 10 млн тенге. Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник управления собственной безопасности дорожной полиции региона Алтынбек Шуйншалиев, передает Kazakhstan Today.





3 ноября управление собственной безопасности в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержан инспектор батальона дорожно-патрульной полиции УВД Костаная, который вымогал у индивидуального предпринимателя денежные средства в сумме 10 млн тенге", - цитирует Шуйншалиева "Наша газета" .





По его словам, в этот же день задержанный признан подозреваемым в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 194, часть 4, пункт 2 УК (Вымогательство в особо крупном размере). Полицейский водворен в изолятор временного содержания, проводится расследование.





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