В Костанайской области действующая с 2017 года ОПГ обналичила более 170 млн тенге

Костанай. 30 июля. Kazakhstan Today - В Костанайской области действующая с 2017 года ОПГ помогла компаниям обналичить более 170 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в Комитете по финансовому мониторингу, департаментом экономических расследований по Костанайской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Stop-ОБНАЛ" и по результатам следственных действий, проведенных совместно с подразделением спецназначения "Кыран", пресечена противоправная деятельность группы лиц.

Преступная группа с 2017 года по настоящее время осуществляла выписку фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров от имени юридических лиц в адрес субъектов предпринимательства Костанайской области", - пояснили в ведомстве.

В ходе проведенных обысков у ОПГ обнаружены 6 печатей фиктивных фирм, три ЭЦП, кассовые аппараты, учредительные документы, бухгалтерская документация, компьютеры и другие предметы, относящиеся к делу.

Предварительная сумма причинённого государству ущерба составляет более 170 млн тенге. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 216 УК РК.

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