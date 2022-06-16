В Костанайской области медработникам недоплатили 10 млн тенге

КОСТАНАЙ. 15 ИЮНЯ - Сотрудники надзорного органа установили факты невыплаты медицинским работникам в Аулиекольском районе сумм за сверхурочные работы, а также пени за несвоевременные начисления при прекращении трудовых отношений за 2020-2021 годы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Принятыми мерами прокурорского реагирования защищены права 257 медицинских работников, которым произведена выплата средств на общую сумму 10 млн тенге, сообщает " Наш Костанай ".

По акту надзора привлечено к административной и дисциплинарной ответственности 6 лиц, в том числе наложено и уплачено штрафов на общую сумму 413 500 тенге.