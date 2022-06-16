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В Костанайской области медработникам недоплатили 10 млн тенге

15.06.2022, 17:33 6781
КОСТАНАЙ. 15 ИЮНЯ - Сотрудники надзорного органа установили факты невыплаты медицинским работникам в Аулиекольском районе сумм за сверхурочные работы, а также пени за несвоевременные начисления при прекращении трудовых отношений за 2020-2021 годы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Принятыми мерами прокурорского реагирования защищены права 257 медицинских работников, которым произведена выплата средств на общую сумму 10 млн тенге, сообщает "Наш Костанай". 
 
По акту надзора привлечено к административной и дисциплинарной ответственности 6 лиц, в том числе наложено и уплачено штрафов на общую сумму 413 500 тенге.
 

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В Атырауской области двух врачей осудили за гибель пациента

15.06.2022, 12:46 9566
В Атырауской области двух врачей осудили за гибель пациента
Фото: pexels.com
АТЫРАУ. 15 ИЮНЯ - В Атырауской области врача инфекционного стационара и анестезиолога-реаниматолога осудили за гибель пациента, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На скамье подсудимых оказались врач инфекционного стационара и анестезиолог-реаниматолог. Их обвиняли в ненадлежащем выполнении своих профессиональных обязанностей, повлекшем по неосторожности смерть человека", - сообщает портал "Мой город". 

 
По данным следствия, 29, 30 и 31 декабря 2020 года они не оказали надлежащую медицинскую помощь больному, поступившему с диагнозом "пневмония" и сопутствующим сахарным диабетом.
 

Вследствие небрежного отношения врачей к профессиональным обязанностям и ненадлежащего их исполнения пациент скончался. Вина подсудимых подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, экспертов и заключением комиссионной судебно-медицинской экспертизы", - сообщили в суде.

 
Суд приговорил врача инфекционного стационара к заключению на два с половиной года и лишил права заниматься врачебной деятельностью на три года. Анестезиолога-реаниматолога также приговорили к лишению свободы на два года и шесть месяцев и на этот же срок запретили заниматься врачебной деятельностью.
 

Однако по амнистии их освободили от основного наказания в виде лишения свободы. С осужденных в пользу потерпевших взыскано восемь миллионов тенге морального вреда. Приговор суда не вступил в законную силу", - сообщает издание.

 

В Карагандинской области установлен факт незаконной реализации нефтепродуктов

15.06.2022, 11:34 10566
КАРАГАНДА. 15 ИЮНЯ - Факт незаконного приобретения, хранения и реализации нефтепродуктов, без документов, подтверждающих законность их происхождения, пресечен сотрудниками департамента Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу, гражданин использовал три резервуара для хранения и реализации нефтепродуктов без документов в гараже своего дома. 
 

В 2021 году переоборудовал машину, где установил две емкости по 1000 литров, для транспортировки и реализации дизтоплива без документов", - проинформировали в АФМ. 

 
По данным агентства, он нарушил требования закона "О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов", то есть приобретение, хранение и реализация нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность их происхождения. 
 
Приговором суда мужчина признан виновным в совершении уголовного проступка с назначением наказания в виде привлечения к общественным работам. 
 

Обнаруженное и изъятое дизельное топливо обращено в доход государства", - добавили в АФМ.

 

Житель Туркестанской области застрелил жену из-за ревности к бывшему мужу

14.06.2022, 20:51 18321
Житель Туркестанской области застрелил жену из-за ревности к бывшему мужу
Фото: Polisia.kz
ТУРКЕСТАН. 14 ИЮНЯ - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Туркестанской области вынес приговор 41-летнему жителю региона, который убил гражданскую жену на почве ревности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Трагедия произошла в селе Каражон Сауранского района. Из материалов следствия - жертве было 34 года. Ее гражданский муж выстрелил в голову из ружья 16-го калибра. Женщина скончалась на месте, сообщает otyrar.kz.
 
В суде преступник утверждал, что не собирался убивать женщину, а хотел лишь припугнуть. Тем не менее трое детей 2, 15 и 16 лет остались без матери.
 
Его приговорили к 18 годам колонии максимальной безопасности. Приговор уже вступил в законную силу.
 

В Усть-Каменогорске водитель нарушил ПДД на 1,6 млн тенге

14.06.2022, 20:44 18696
В Усть-Каменогорске водитель нарушил ПДД на 1,6 млн тенге
Фото: ДП ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 14 ИЮНЯ - Должника по административным штрафам выявили во время оперативно-профилактического мероприятия "Борышкер", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В первый же день проведения ОПМ установлен 26-летний житель Усть-Каменогорска, который регулярно нарушал правила дорожного движения и накопил 79 административных штрафов на общую сумму 1 600 000 тенге, сообщает Noks.kz.
 
Автомобиль нарушителя отправили на специализированную стоянку до полного погашения задолженности.
 

В Шымкенте производителя поддельного алкоголя оштрафовали на полтора миллиона тенге

14.06.2022, 18:01 20281
ШЫМКЕНТ. 14 ИЮНЯ - В Шымкенте местного жителя оштрафовали более чем на полтора миллиона тенге за организацию подпольного цеха по производству контрафактного алкоголя, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Обнаружена и изъята контрафактная алкогольная продукция общим количеством почти 3000 бутылок. Также обнаружены и изъяты: 1000 литров спирта, аппарат для изготовления алкогольной продукции, поддельные учетно-контрольные марки и более 20 000 пустых бутылок", - сообщили в департаменте АФМ Шымкента. 

 
Приговором суда задержанный признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 531 500 тенге.
 
Изъятые контрафактные алкогольные изделия подлежат уничтожению.

 

Почти килограмм мефедрона и гашиш изъяли у жителя Уральска

14.06.2022, 16:36 21146
Фото: ДП ЗКО
УРАЛЬСК. 14 ИЮНЯ - Хранившего на крыше гаража мефедрон и гашиш мужчину задержали полицейские Уральска, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Несколько полиэтиленовых пакетов с мефедроном и гашишем полицейские нашли на крыше гаража, сообщает "Мой город"
 

Вещества направили на экспертизу, и по заключениям специалистов в пакетиках находилось 990 граммов мефедрона и 182 грамма гашиша. Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружены и изъяты весы, девять упаковок изоленты, две упаковки скотча, пять полиэтиленовых пакетов для расфасовки, рулон полиэтиленовых пакетов", - рассказали в полиции.

 
Объем изъятых наркотиков был оценен как особо крупный. Ведется досудебное расследование по статье 296 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами".
 

У жителя Шымкента грабители похитили аппараты для майнинга на 44 млн тенге

14.06.2022, 12:36 22966
У жителя Шымкента грабители похитили аппараты для майнинга на 44 млн тенге
Фото: unsplash.com
ШЫМКЕНТ. 14 ИЮНЯ - Трех грабителей, похитивших оборудование с майнинговой фермы, приговорили к пяти годам ограничения свободы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Грабители украли 46 аппаратов для майнинга у жителя Шымкента. Пострадавший обратился с заявлением о краже в управление полиции Каратауского района. 
 
Уточняется, что сумма ущерба составила почти 44 млн тенге. 
 
По информации Polisia.kz, трое друзей, информированные о местонахождении оборудования для сбора криптовалюты, проникли на частную территорию поздней ночью через забор. Заполучив оборудование, злоумышленники скрылись с места преступления. 
 
Полицейские в ходе изучения записей с камер видеонаблюдения установили автомобиль, на котором передвигались похитители. В результате оперативно-розыскных работ подозреваемых задержали на территории города. 
 
Стало известно, что один из них ранее приходил чинить электричество на майнинг-ферме, тогда и запланировал преступление. Подозреваемые свою вину признали полностью и возместили нанесенный потерпевшему ущерб. 
 
Судом все трое мужчин признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 188 УК РК (Кража) и приговорены к ограничению свободы сроком на 5 лет. 
 
Материалы по факту ведения майнинг-фермы следователи Каратауского РУП направили в департамент экономических расследований.
 

Жительница Актау получила восемь лет за гибель трехлетнего ребенка

13.06.2022, 20:28 26986
АКТАУ. 13 ИЮНЯ - 20-летняя женщина нанесла телесные повреждения, несовместимые с жизнью, своей малолетней дочери. Женщину приговорили к восьми годам лишения свободы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Приговором городского суда от 10 июня рассмотрено уголовное дело в отношении подсудимой И., обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (часть 3 статьи 106 УК), сообщает mangystaumedia.kz. 
 
Суд установил, что из-за ударов матери у ребенка образовалась гематома. Смерть наступила от кровопотери в результате тупой травмы живота. 
 
И. признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 106 УК, суд назначил ей наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
 

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