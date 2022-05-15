В Нур-Султане пресечен канал сбыта героина

ЭКИБАСТУЗ. 15 МАЯ - В Экибастузе задержан вооруженный обрезом пьяный 33-летний горожанин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вооруженный мужчина попал на видеокамеру возле подъезда жилой многоэтажки, информирует pavlodarnews.kz.

Как сообщили в региональном департаменте полиции, он задержан, обрез одноствольного охотничьего ружья и два патрона 16-го калибра изъяты и направлены на баллистическую экспертизу. По ее результату будет принято процессуальное решение

Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина помещен в центр временной адаптации и детоксикации - медвытрезвитель. Полицейские проводят проверку.











