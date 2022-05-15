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В Нур-Султане пресечен канал сбыта героина

14.05.2022, 17:26 12121
НУР-СУЛТАН. 14 МАЯ - Столичными полицейскими пресечена деятельность канала сбыта наркотического средства "героин", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

При проведении оперативных мероприятий за сбыт наркотиков задержан ранее неоднократно судимый 35-летний подозреваемый. В ходе обыска с применением служебно-розыскной собаки по месту жительства задержанного было также обнаружено и изъято 18 разовых доз героина", - сообщили в пресс-службе департамента полиции столицы. 

 
Проводится досудебное расследование по статье 297, часть 3, УК РК за незаконные изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов. В настоящее время задержанный находится под арестом.
 

С начала 2022 года на территории столицы пресечена деятельность одной организованной преступной группы, причастной к сбыту наркотиков, ликвидировано 3 нарколаборатории, из незаконного оборота изъято более 130 кг различного вида наркотических средств, в том числе около 17 кг синтетических наркотиков. Раскрыто 269 наркоправонарушений, в том числе 78 преступлений относятся к категории тяжких и особо тяжких по фактам хранения и сбыта наркотиков в особо крупном размере", - сообщил начальник УПН ДП полковник полиции Ерлан Акбаров. 

 

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В Экибастузе задержан вооруженный обрезом пьяный горожанин

15.05.2022, 13:04 3886
ЭКИБАСТУЗ. 15 МАЯ - В Экибастузе задержан вооруженный обрезом пьяный 33-летний горожанин, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Вооруженный мужчина попал на видеокамеру возле подъезда жилой многоэтажки, информирует pavlodarnews.kz. 
 
Как сообщили в региональном департаменте полиции, он задержан, обрез одноствольного охотничьего ружья и два патрона 16-го калибра изъяты и направлены на баллистическую экспертизу. По ее результату будет принято процессуальное решение 
 
Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина помещен в центр временной адаптации и детоксикации - медвытрезвитель. Полицейские проводят проверку.



 

До 15 лет лишения свободы грозит экс-министру обороны

15.05.2022, 12:08 4901
НУР-СУЛТАН. 15 МАЯ - До 15 лет лишения свободы грозит бывшему министру обороны Мурату Бектанову, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С 19 февраля 2022 года в отношении указанного лица Генеральной прокуратурой проводится досудебное расследование, действия подозреваемого квалифицированы по части 3 статьи 451 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Превышение власти)", - сообщает inform.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

 
Отмечается, что согласно данной статье превышение власти, совершенное в боевой обстановке, наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
 
В Генпрокуратуре добавили, что иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению. 
 
Напомним, Мурат Бектанов содержится под стражей с 22 февраля этого года.
 

Гульмире Сатыбалды продлили срок ареста

13.05.2022, 19:01 25576
Гульмире Сатыбалды продлили срок ареста
Фото: pexels
НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - Бывшей жене Кайрата Сатыбалды Гульмире Сатыбалды продлили арест на один месяц, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
13 мая специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на один месяц в отношении подозреваемой Сатыбалды Гульмиры, сообщили в городском суде столицы.
 
Ранее сообщалось о продлении на месяц ареста Кайрату Сатыбалды и Кайрату Боранбаеву.
 
Напомним, Гульмира Сатыбалды подозревается в хищении средств на ремонт объектов Универсиады-2017.
 

Задержание замначальника ДП Павлодарской области: глава МВД сообщил подробности

13.05.2022, 18:45 26266
Задержание замначальника ДП Павлодарской области: глава МВД сообщил подробности
Фото: Pavlodarnews.kz
ПАВЛОДАР. 13 МАЯ - Антикор ведет расследование о получении взятки в особо крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По мнению следствия, в департаменте полиции Павлодарской области завышалась стоимость приобретения материально-технических средств, сообщает Pavlodarnews.kz.
 
По словам министра внутренних дел Марата Ахметжанова, санкцией суда задержан ряд предпринимателей, которые поставляли оборудование. Сегодня идет следствие по этому делу.
 
Задержания прошли не только в Павлодарском, но и в других регионах страны.
 
Глава министерства отметил, что имиджу департамента полиции в частности и органам внутренних дел в целом нанесен большой урон.
 

Мы не скрываем, что проводится чистка рядов. Все, кто действительно замечен в этих коррупционных правонарушениях, будут привлечены, рассматриваем и ответственность их руководителей", - сказал глава МВД.

 
Напомним, 8 апреля был задержан заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области по подозрению в хищении бюджетных средств.
 

На таможенном посту "Алаколь" пресекли незаконный ввоз перчаток на 43 млн тенге

13.05.2022, 18:20 26861
На таможенном посту "Алаколь" пресекли незаконный ввоз перчаток на 43 млн тенге
Фото: КГД МФ РК
КОНАЕВ. 13 МАЯ - На таможенном посту "Алаколь" департамента государственных доходов по Алматинской области пресечен незаконный ввоз перчаток в объеме 22 483 кг, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Основанием для проведения таможенного досмотра послужило занижение таможенной стоимости товара, сообщает пресс-служба КГД. 
 
При проведении таможенного досмотра специалисты таможенного поста "Алаколь" выявили нарушения таможенного законодательства РК. 
 
Таможенная стоимость незаконно ввезенных товаров составляет порядка 43 млн тенге. В апреле материалы переданы в ДЭР Алматинской области для возбуждения уголовного дела.
 
С начала года по настоящее время департаментом направлены материалы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по 21 факту (по 13 грузополучателям, из них: 9 - резидентов, 4 - нерезидента), где таможенная стоимость превысила пороговый уровень (более 10 000 МРП). 
 
Общая таможенная стоимость незаявленных товаров составила 1 млрд 836 млн тенге, а вес незаявленных товаров составила 695 тонн.
 

Экс-начальник ДП Алматинской области признан подозреваемым по делу о январских событиях

13.05.2022, 17:52 27426
Экс-начальник ДП Алматинской области признан подозреваемым по делу о январских событиях
Фото: polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - Экс-начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев признан подозреваемым по делу о январских событиях, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В настоящее время продолжается расследование уголовного дела в отношении должностных лиц ДП области, зарегистрированного по пункту 1 части 4 статьи 370 Уголовного кодекса "Бездействие по службе, повлекшее тяжкие последствия", по которому Кудебаев Серик Мырзакулович признан подозреваемым, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру.
 
В соответствии со статьей 201 УПК данные досудебного расследования не подлежат разглашению, "в связи с чем ответить на поставленные вопросы в полном объеме не представляется возможным".
 
Напомним, генерал-майор Серик Кудебаев, ранее возглавлявший департамент полиции Алматинской области, уволен из органов внутренних дел.
 

Шоу и авторские вечера под видом благотворительности закупали казахстанские чиновники

13.05.2022, 14:16 30521
Шоу и авторские вечера под видом благотворительности закупали казахстанские чиновники
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - Закрытость процедуры некоторых закупок является причиной коррупции, сообщил на брифинге в службе центральных коммуникаций заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Улан Саркулов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, закрывая закупку грифом "ограниченное распространение информации", заказчик фактически вводит ее в коррупционное поле. 
 

Такие закупки проводятся только на бумаге, и они фактически выпадают из общественного контроля. В результате в них участвуют аффилированные компании, происходит завышение цен, приобретаются ненужные работы и услуги. Например, в некоторых регионах под видом социально значимых мероприятий, которые должны быть направлены на благотворительность, фактически закупались концерты, зрелищные шоу и частные авторские вечера. Только в рамках одного региона на эти цели затрачено порядка 1,7 млрд тенге", - подчеркнул Саркулов.

 
Другим серьезным коррупционным фактором он назвал необоснованное завышение цен при планировании закупок.
 

Деньги изначально закладываются с запасом для того, чтобы хватило как на откаты, так и на хорошую прибыль", - заявил замглавы агентства. 

 
В связи с этим Антикор совместно с Национальной палатой "Атамекен" на системной основе проводит мониторинг завышения цен.
 

Только в этом году по нашим рекомендациям госорганы пересмотрели свои закупки и сэкономили бюджету около 5 млрд тенге. Всего с начала проекта, а именно за 2 года, сохранено порядка 74 млрд тенге", - сообщил Саркулов. 

 
Он отметил, что сейчас при таких завышениях цен ответственность должностных лиц не предусмотрена. В связи с чем Антикор внес предложения в Министерство финансов, предложив наказывать нерадивых чиновников в административном порядке.
 
В докладе Саркулов также рассказал о коррупции при госзакупках IT-систем, треть из которых списывается, а некоторые попросту не функционируют.
 

Неработающие IT-разработки и списанные системы: о коррупции в сфере цифровизации рассказали в Антикоре

13.05.2022, 13:58 29626
НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - Три четверти госзакупок проводятся неконкурентным способом, в частности закуп объектов интеллектуальной собственности, сообщил на брифинге в службе центральных коммуникаций заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Улан Саркулов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В пример он привел сферу цифровизации.
 

На сегодняшний день госорганами и субъектами квазигоссектора закуплено порядка 500 информсистем на 268 млрд тенге. 80% из этой суммы, или 230 млрд тенге, освоено способом закупа из одного источника. Суммы немалые. Отдельные разработки обходились бюджету до 9 млрд тенге. Оказалось, что каждая третья информационная система рекомендована уполномоченным органом к списанию. Есть и уголовные дела в отношении чиновников, оплативших нефункционирующие IT-разработки", - сообщил Саркулов.

 
В своем докладе замглавы Антикора также отметил, что каждое пятое коррупционное преступление совершается в сфере госзакупок. 80% этих преступлений связаны с хищениями бюджетных средств и взяточничеством при подписании фиктивных актов выполненных работ и определении победителя закупок.
 

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