В Нур-Султане пресечен канал сбыта героина

НУР-СУЛТАН. 14 МАЯ - Столичными полицейскими пресечена деятельность канала сбыта наркотического средства "героин", передает KAZAKHSTAN TODAY.
При проведении оперативных мероприятий за сбыт наркотиков задержан ранее неоднократно судимый 35-летний подозреваемый. В ходе обыска с применением служебно-розыскной собаки по месту жительства задержанного было также обнаружено и изъято 18 разовых доз героина", - сообщили в пресс-службе департамента полиции столицы.
Проводится досудебное расследование по статье 297, часть 3, УК РК за незаконные изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов. В настоящее время задержанный находится под арестом.
С начала 2022 года на территории столицы пресечена деятельность одной организованной преступной группы, причастной к сбыту наркотиков, ликвидировано 3 нарколаборатории, из незаконного оборота изъято более 130 кг различного вида наркотических средств, в том числе около 17 кг синтетических наркотиков. Раскрыто 269 наркоправонарушений, в том числе 78 преступлений относятся к категории тяжких и особо тяжких по фактам хранения и сбыта наркотиков в особо крупном размере", - сообщил начальник УПН ДП полковник полиции Ерлан Акбаров.