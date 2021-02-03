В Нур-Султане задержан находившийся в международном розыске гражданин Турции

Нур-Султан. 2 февраля. Kazakhstan Today - На территории столицы с 1 по 5 февраля проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Мигрант", передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба департамента полиции Нур-Султана, полицейские проверяют места возможного незаконного нахождения иностранцев: строительные объекты, места массового скопления граждан.

За один день мероприятия выявлено более 40 фактов нарушений миграционного законодательства. Для установления личности в приемник-распределитель доставлено 28 граждан СНГ.

Как показали результаты ОПМ, основными со стороны иностранцев является нарушение установленного порядка въезда, выезда и пребывания в РК.

Вместе с тем в ходе ОПМ сотрудниками миграционной полиции задержан гражданин Турции, находящийся в международном розыске за совершение уголовного преступления на территории Турецкой Республики.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания для дальнейшей экстрадиции на родину.

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