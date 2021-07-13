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В Нур-Султане застройщик привлечён к уголовной ответственности за мошенничество

12.07.2021 12340
В Нур-Султане застройщик привлечён к уголовной ответственности за мошенничество
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 12 ИЮЛЯ - В Нур-Султане расследуется уголовное дело по факту мошенничества в отношении руководства ТОО "Expolis Invest VM" при строительстве МЖК "Royal EXPO apartments", передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В настоящее время в полицию с заявлением обратились 280 потерпевших. В ходе досудебного расследования установлено, что от действий руководства ТОО "Expolis Invest VM" пострадали более 300 человек, проживающих в разных регионах страны", - сообщили в столичном департаменте полиции. 

 
В целях всестороннего, полного и объективного расследования обстоятельств, департамент просит дольщиков, пострадавших от действий застройщика, обратиться в следственное управление по телефонам: 71-62-85, 8-775-968-77-34. 
 
В ведомстве напомнили, что при составлении договоров о долевом строительстве с застройщиками стоит обратить внимание на следующие аспекты:
 
- данные о точном юридическом адресе проектировщика и компании-застройщика;
 
- документы, подтверждающие прохождение государственной регистрации компании;
 
- сведения об учредителях компании, а также учредителях проектировщиков;
 
- наличие лицензии от компетентных органов, в которой указано разрешение на строительство за счет привлечения денежных средств от физических лиц;
 
- документы, подтверждающие право компании на землю, где будет вестись строительство;
 
- разрешение, выданное УГАСК на возведение объекта;
 
- сведения об этапах строительства и данные о сроках его окончания;
 
- проверить, нет ли вашего застройщика в списке недобросовестных застройщиков. 
 
Ранее акимат столицы совместно с прокуратурой в результате мониторинга выявил 46 строительных компаний, незаконно привлекающих деньги дольщиков. 
 

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