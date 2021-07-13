В Нур-Султане застройщик привлечён к уголовной ответственности за мошенничество

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НУР-СУЛТАН. 12 ИЮЛЯ - В Нур-Султане расследуется уголовное дело по факту мошенничества в отношении руководства ТОО "Expolis Invest VM" при строительстве МЖК "Royal EXPO apartments", передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В настоящее время в полицию с заявлением обратились 280 потерпевших. В ходе досудебного расследования установлено, что от действий руководства ТОО "Expolis Invest VM" пострадали более 300 человек, проживающих в разных регионах страны", - сообщили в столичном департаменте полиции.

В целях всестороннего, полного и объективного расследования обстоятельств, департамент просит дольщиков, пострадавших от действий застройщика, обратиться в следственное управление по телефонам: 71-62-85, 8-775-968-77-34.

В ведомстве напомнили, что при составлении договоров о долевом строительстве с застройщиками стоит обратить внимание на следующие аспекты:

- данные о точном юридическом адресе проектировщика и компании-застройщика;

- документы, подтверждающие прохождение государственной регистрации компании;

- сведения об учредителях компании, а также учредителях проектировщиков;

- наличие лицензии от компетентных органов, в которой указано разрешение на строительство за счет привлечения денежных средств от физических лиц;

- документы, подтверждающие право компании на землю, где будет вестись строительство;

- разрешение, выданное УГАСК на возведение объекта;

- сведения об этапах строительства и данные о сроках его окончания;

- проверить, нет ли вашего застройщика в списке недобросовестных застройщиков.

Ранее акимат столицы совместно с прокуратурой в результате мониторинга выявил 46 строительных компаний, незаконно привлекающих деньги дольщиков.

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