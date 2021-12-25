В Павлодаре парень украл девушку из кафе

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Как сообщает Polisia.kz, 21 декабря в полицию Павлодара поступило сообщение о похищении человека. Заявительница рассказала, что она вместе с друзьями встретилась в кафе, чтобы пообедать. Спустя некоторое время, один из парней, находящийся в компании, попросил подругу заявительницы выйти с ним на улицу для разговора.
Он позвал ее выйти поговорить наедине, объяснив, что тема личная, на что моя подруга согласилась. После этого они уехали якобы покататься по городу и обещали приехать через час", - объяснила девушка.
Но позже пришел муж одной из девушек и сообщил, что тот парень украл их подругу, чтобы жениться на ней. Также уточнил, что примерно через месяц будет свадьба и чтобы они готовились к мероприятию. По словам заявительницы, узнав об этом, она решила обратиться в полицию за помощью
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 125 УК Республики Казахстан (Похищение человека). Подозреваемый задержан", - рассказали в пресс-службе ДП Павлодарской области.
Ранее сообщалось, что в Шымкенте похитили девушку.