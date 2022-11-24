В Павлодарской области осудили вымогателей

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Павлодар. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области рассмотрено уголовное дело в отношении двух граждан по факту вымогательства, требования передачи чужого имущества, совершенного под угрозой применения насилия, группой лиц по предварительному сговору.

По информации суда, с марта 2020 года по август 2020 года подсудимые под угрозой применения насилия в группе лиц по предварительному сговору путем вымогательства завладели денежными средствами двух потерпевших на общую сумму 750 тысяч тенге.

С учетом наличия смягчающих вину обстоятельств и отсутствия отягчающих вину обстоятельства суд назначил К. и О. наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности каждому", - говорится в сообщении Павлодарского областного суда.

Приговор не вступил в законную силу.