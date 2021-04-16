В Павлодарской области выписывавшая фиктивные счета-фактуры ОПГ нанесла ущерб государству на 500 млн тенге

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ПАВЛОДАР. 15 АПРЕЛЯ - В Павлодарской области пресечена деятельность преступной группы, которая более 4 лет занималась незаконной выпиской фиктивных бухгалтерских документов о "взаиморасчетах", передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным ДЭР по Павлодарской области Агентства РК по финансовому мониторингу ОПГ оказывала содействие в уклонении от уплаты налогов предприятиям-контрагентам. В результате государству нанесен ущерб на сумму свыше 500 млн тенге", - сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.

Приговором Павлодарского городского суда подозреваемые признаны виновными в совершении действий по выписке фиктивных счетов-фактур с лишением свободы сроком на 4 года и права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на 5 лет.

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