Павлодар. 17 февраля. Kazakhstan Today - В Павлодарской области выявлен факт выписки фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров, передает Kazakhstan Today.

Установлено, что группа лиц на территории Павлодарской области занималась выпиской фиктивных бухгалтерских документов о "взаиморасчетах". Таким образом группа оказывала содействие в уклонении от уплаты налогов предприятиям-контрагентам, в результате чего государству нанесен ущерб на сумму порядка 1 млрд тенге", - сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.

По данному факту начато досудебное расследование, в рамках которого проверяется причастность фигурантов к другим уголовным правонарушениям (хищение бюджетных денежных средств при проведении государственных закупок, легализация доходов (имущества), добытых преступным путем, а также вывод капитала за рубеж).

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