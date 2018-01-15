В Северном Казахстане сельчанка сообщила о взрывном устройстве в одном из магазинов райцентра

Петропавловск. 15 января. Kazakhstan Today - В Северо-Казахстанской области зарегистрировано первое с начала года заведомо ложное сообщение об акте терроризма, передает Kazakhstan Today.
"В дежурную часть ОВД Тайыншинского района поступило телефонное сообщение о том, что в одном из магазинов райцентра заложено взрывное устройство. По указанному адресу прибыли сотрудники полиции и отдела ЧС. В ходе осмотра магазина и прилегающей территории взрывное устройство обнаружено не было. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими была задержана 36-летняя жительница Тайынши - владелица номера телефона, с которого поступил звонок в полицию. Выяснилось, что в тот день женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и внятно рассказать о мотивах своего поступка она не смогла", - сообщили в пресс-службе областного ДВД.
По информации начальника ОВД Тайыншинского района подполковника полиции Нурлыжана Актанова, по данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". С начала года это первый подобный факт, зарегистрированный на территории области.
Как сообщили в управлении по противодействию экстремизму ДВД СКО, в 2017 году в регионе было зарегистрировано два факта заведомо ложного сообщения об акте терроризма.
По словам начальника управления по противодействию экстремизму ДВД СКО майора полиции Руслана Мухамбетжанова, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается лишением свободы на срок до шести лет. В настоящее время полицейские обладают всеми техническими возможностями, чтобы оперативно устанавливать местонахождение лжетеррористов, подчеркнул он.
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