В Шымкенте 15-летняя девочка родила от родного отца

Шымкент. 12 ноября. Kazakhstan Today - По словам представителей городского управления образования, ученица 9 класса в мае этого года родила ребенка. Опекуном новорожденной стала мама школьницы, передает Kazakhstan Today.
Как сообщает Otyrar.kz, дело до суда не дошло. Отец девятиклассницы покончил жизнь самоубийством.
Было это насилие или нет, мы не можем сказать, этим полицейские занимаются. Сейчас младенца воспитывает мама школьницы", - рассказал главный специалист управления образования Шымкента Улжалгас Саурбаева.
В городе в 2019 году три несовершеннолетних девочки забеременели, не окончив школу.
6 октября стало известно о 15-летней школьнице, вышедшей замуж за представителя нетрадиционного религиозного течения в Уральске.
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