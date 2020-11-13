В Шымкенте 15-летняя девочка родила от родного отца

Шымкент. 12 ноября. Kazakhstan Today - По словам представителей городского управления образования, ученица 9 класса в мае этого года родила ребенка. Опекуном новорожденной стала мама школьницы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Otyrar.kz , дело до суда не дошло. Отец девятиклассницы покончил жизнь самоубийством.

Было это насилие или нет, мы не можем сказать, этим полицейские занимаются. Сейчас младенца воспитывает мама школьницы", - рассказал главный специалист управления образования Шымкента Улжалгас Саурбаева.

В городе в 2019 году три несовершеннолетних девочки забеременели, не окончив школу.

6 октября стало известно о 15-летней школьнице, вышедшей замуж за представителя нетрадиционного религиозного течения в Уральске.

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