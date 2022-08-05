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В Шымкенте местные жители осуждены за выписку фиктивных счетов-фактур на 1,5 млрд тенге

04.08.2022, 09:29 16036
В Шымкенте местные жители осуждены за выписку фиктивных счетов-фактур на 1,5 млрд тенге
Фото: pixabay.com
ШЫМКЕНТ. 4 АВГУСТА - Фиктивные счета-фактуры на 1,5 млрд тенге выписали жители Шымкента. Данное нарушение выявили сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Приговором суда трое граждан признаны виновными в совершении уголовного правонарушения, и окончательно им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с лишением права занимать должности, связанные с выполнением финансовой деятельности, на 7 лет, сообщили в АФМ.
 
Кроме того, приговором суда имущество в виде автомобиля марки Toyota конфисковано в доход государства. 

 

новости по теме

В РК с начала года зафиксировано 11 763 случая интернет-мошенничества

04.08.2022, 19:50 5906
В РК с начала года зафиксировано 11 763 случая интернет-мошенничества
НУР-СУЛТАН. 4 АВГУСТА - Новые способы борьбы с телефонными мошенниками обсудили на совместном совещании главы МВД и Минцифровизации, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За последние шесть лет число фактов интернет-мошенничества значительно увеличилось. Если в 2016 году произошла тысяча таких преступлений, то в 2021-м - уже 21 тысяча. С начала этого года зафиксировано 11 763 случая, причинен ущерб на 7 млрд тенге, задержан 571 интернет-мошенник и пресечена деятельность 17 преступных групп, сообщает Polisia.kz
 
Ранее по инициативе МВД были ужесточены банковские процедуры идентификации клиентов при получении онлайн-займов. 
 
Сегодня не менее актуальная проблема, когда мошенники используют сервисы по подмене абонентских номеров, спецприложения для удаленного доступа к телефонам и скрывают свое местонахождение. 
 
Глава МВД подчеркнул, что нередко их соучастниками становятся соотечественники, которые обналичивают и переводят деньги по просьбе малознакомых лиц. Отправляя в этой связи запросы своим зарубежным коллегам, казахстанские правоохранители сталкиваются с бюрократией, которая мешает оперативному раскрытию дел. Этот вопрос Марат Ахметжанов планирует поднять на предстоящем заседании Совета министров внутренних дел государств - участников СНГ. 
 
В целом же минимизировать факты телефонного мошенничества должна система блокировки подменных номеров. Сегодня ее активно интегрируют казахстанские операторы связи. По словам министра цифровизации Багдата Мусина, трафик сменных номеров будет заблокирован до октября.
 
В свою очередь Марат Ахметжанов призвал операторов сотовой связи оказать содействие в организации рассылки СМС-предупреждений об интернет-мошенничестве. 
 
На совещании, организованном по инициативе МВД, общественники предложили создать единую платформу, куда будет стекаться вся информация об интернет-мошенничестве. В завершение встречи Марат Ахметжанов призвал соблюдать интересы бизнеса и рядовых казахстанцев, чтобы внедрение новых технологий в борьбе с интернет-преступлениями не создавало барьеров в получении госуслуг и проведении финансовых операций.
 

В Кызылорде мошенница за деньги обещала помочь с трудоустройством

04.08.2022, 19:07 6616
КЫЗЫЛОРДА. 4 АВГУСТА - 3 августа с заявлением о мошенничестве в управление полиции Кызылорды обратились сразу две горожанки, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам женщин, некая знакомая под предлогом, что трудоустроит их в поликлинику, обманула потерпевших, присвоив деньги около 1 млн тенге, сообщает Polisia.kz
 
По подозрению в мошенничестве полицейские задержали 49-летнюю жительница областного центра. 
 
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование согласно части 2 статьи 190 "Мошенничество" УК Республики Казахстан. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 
 
Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.
 

Незаконные игорные заведения выявили в Атырауской области

04.08.2022, 15:48 9036
Незаконные игорные заведения выявили в Атырауской области
Фото: Depositphotos
АТЫРАУ. 4 АВГУСТА - Незаконные игорные заведения выявили в Атырауской области сотрудники регионального департамента Агентства по финансовому мониторингу, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Двое граждан по предварительному сговору с августа 2021 года по июнь 2022 года, будучи арендаторами сауны и съемной квартиры, занимались незаконной организацией и проведением азартных игр вне мест, установленных законодательством Республики Казахстан об игорном бизнесе, и осуществлением деятельности в сфере игорного бизнеса без лицензии", - сообщили в ведомстве.        

 
Приговором суда оба организатора игорных точек признаны виновными и приговорены к 2 годам ограничения свободы каждый.

 

В Алматы в трудовом рабстве находились 10 граждан Узбекистана

04.08.2022, 14:40 10391
В Алматы в трудовом рабстве находились 10 граждан Узбекистана
Фото: dunyo.info
АЛМАТЫ. 4 АВГУСТА - В Алматы в трудовом рабстве находились 10 граждан Узбекистана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Группа местных жителей, угрожая расправой, удерживала их в частном доме, отобрав их личные вещи и мобильные телефоны", - информирует ИА "Дуне"

 
Сообщается, что сотрудниками генконсульства совместно с представителями правоохранительных органов города Алматы осуществлен выезд по месту нахождения граждан Узбекистана, после чего граждане были доставлены в управление полиции Бостандыкского района. 
 

В отношении виновных лиц возбуждено уголовное дело по статье 389 Уголовного кодекса Казахстана. Совместно с общественным фондом "Родник" граждане были размещены в хостеле с обеспечением 3-разового питания", - сообщает агентство. 

 
После проведения следственных мероприятий и возвращения гражданам Узбекистана их паспортов и личных вещей все граждане 1 августа были сопровождены до автовокзала на маршрутный рейс Алматы - Ташкент. Отмечается, что они благополучно добрались до Узбекистана.
 

В Павлодарской области "заминировали" здания нескольких судов

04.08.2022, 14:32 10961
ПАВЛОДАР. 4 АВГУСТА - Здания судов "заминировали" в Павлодарской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В 14.53 на электронный адрес Павлодарского областного суда пришло сообщение о том, что в здании заложено взрывное устройство. Аналогичные сообщения поступили в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Павлодарской области, суды Актогайского, Майского районов и района Аккулы, сообщает Polisia.kz
 
На места происшествия незамедлительно прибыли все силы экстренного реагирования. На месте работали саперы. Проводился осмотр здания. Всего эвакуирован 131 человек. Проведены необходимые мероприятия. Взрывные устройства не обнаружены. 
 
По данным фактам проводится досудебное расследование по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
 
Департамент полиции Павлодарской области напоминает, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма является уголовным правонарушением и влечет за собой уголовную ответственность.
 

В Шымкенте двух полицейских задержали по делу о незаконной регистрации автомобилей

04.08.2022, 11:13 13406
В Шымкенте двух полицейских задержали по делу о незаконной регистрации автомобилей
Фото: Depositphotos
ШЫМКЕНТ. 4 АВГУСТА - В Шымкенте пресечена схема по незаконной постановке на учет в Республике Казахстан транспортных средств, завезенных из стран ближнего зарубежья без уплаты таможенных платежей, утилизационного сбора и государственной пошлины, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Только по 53 автомашинам, незаконно поставленным на казахстанский учет в Шымкенте с использованием данной схемы, государству причинен ущерб на сумму свыше 320 млн тенге, сообщает Polisia.kz.
 
Два сотрудника процессингового центра департамента полиции города с санкции суда взяты под стражу.
 
Также в преступную группу входили посредники из числа приближенных к сотрудникам процессингового центра, так называемые помогайки, в ЦОНах и нотариусы, которые выписывали фиктивные доверенности. 
 
В настоящее время департамент собственной безопасности МВД также расследует уголовные дела по аналогичным фактам в 7 регионах, где за последние три года незаконно зарегистрировано более 2 тысяч транспортных средств, нанесенный ущерб составил свыше 10 млрд тенге.
 

Тело мужчины обнаружено в подъезде одного из домов Экибастуза

04.08.2022, 09:54 15336
ЭКИБАСТУЗ. 4 АВГУСТА - По подозрению в убийстве мужчины задержан 57-летний житель Павлодарской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Экибастузе 2 августа в подъезде дома на улице Королева обнаружено тело 41-летнего местного жителя.
 

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления полицейскими установлен и задержан 57-летний мужчина", - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

 
Подозреваемый находится в ИВС.
 
Как рассказали в полиции, между мужчинами во время распития спиртного произошла ссора, в результате которой одному из них было нанесено смертельное ножевое ранение.
 

Полицейского убили в Актау

04.08.2022, 09:00 14401
Полицейского убили в Актау
Фото: Depositphotos
АКТАУ. 4 АВГУСТА - В ночь на 3 августа в одном из микрорайонов города Актау сотрудник полиции получил смертельное ножевое ранение, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам очевидцев, в ночь со 2 на 3 августа в 17-м микрорайоне сотрудник полиции получил ножевое ранение. Его доставили в больницу, где он скончался. В департаменте полиции Мангистауской области подтвердили, что убитым оказался их сотрудник, сообщает Lada.kz.
 
В ведомстве сообщили, что в 03.50 в дежурную часть поступила информация, что со двора дома в 17-м микрорайоне каретой скорой помощи был доставлен в Мангистаускую областную больницу 26-летний молодой человек с ножевым ранением в области шеи. Не приходя в сознание, он скончался в реанимационном отделении.
 
Погибшим оказался сотрудник полиции, находящийся в отпуске.
 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан 27-летний подозреваемый.
 
Данный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований ЕРДР управления полиции Актау по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство).
 
Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется расследование.
 

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