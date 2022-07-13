В Шымкенте мужчина скончался от ножевого ранения

ШЫМКЕНТ. 12 ИЮЛЯ - В Шымкенте от ножевого ранения, полученного в ходе семейного конфликта, погиб мужчина, передает KAZAKHSTAN TODAY.
9 июля бригада скорой помощи сообщила в полицию о гибели 48-летнего мужчины. Установлено, что он получил ножевое ранение в ходе семейного конфликта, информирует Polisia.kz.
Факт зарегистрировали в ЕРДР управления полиции Енбекшинского района по статье УК РК "Убийство". Назначены экспертизы.
В настоящее время проводится досудебное расследование, в ходе которого установят всех обстоятельства произошедшего.
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Незаконную игру в рулетку с крупье организовал житель Алматинской области
13.07.2022, 11:26 571
КОНАЕВ. 13 ИЮЛЯ - В Алматинской области выявлены факты незаконного установления в нескольких игорных заведениях «столов-рулеток», без соответствующих разрешительных документов, передаеь
Как пояснили в агенстве по финансовому мониторингу, игровые залы расположены на территории Алматинской области, с разрешением осуществления деятельности только для игровых автоматов.
Однако, организаторами заведения, с целью извлечения дохода использованы «рулетки» работающие с участием крупье, что является нарушением закона РК «Об игорном бизнесе», так как участие представителей за игровыми столами разрешено только для казино", - рассказали в ведомстве.
По данному факту ведется следствие.
В Кокшетау полицейские подозреваются в получении взятки в 50 тысяч долларов США
13.07.2022, 10:17 1631
КОКШЕТАУ. 13 ИЮЛЯ - Полицейские Кокшетау подозреваются в получении 50 тысяч долларов США за обещание закрыть уголовное дело, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В отношении должностных лиц управления полиции Кокшетау проводится досудебное расследование по факту получения взятки в сумме 50 тысяч долларов США от предпринимателя за прекращение уголовного дела, находящегося в производстве другого органа.
8 июля по результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий в порядке статьи 128 УПК задержан заместитель начальника управления полиции Кокшетау. 9 июля следственным судом г. Кокшетау в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции.
В настоящее время проводится досудебное расследование.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
АЛМАТЫ. 12 ИЮЛЯ - Департамент КНБ по Алматы ликвидировал крупную подпольную нарколабораторию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе операции задержаны двое граждан, организовавших кустарное изготовление и сбыт синтетических наркотиков альфа-PVP посредством интернет-ресурсов на территории Алматы и других регионов РК, сообщает пресс-служба КНБ РК.
В результате принятых мер 29 июня в Алматы и пригороде изъято порядка 16 кг альфа-PVP, 15 кг наркотиков на стадии кристаллизации, более 5 тонн прекурсоров и лабораторное оборудование.
Стоимость изъятых наркотических средств на черном рынке оценивается более чем в полмиллиарда тенге.
По данному факту департаментом КНБ по Алматы материалы досудебного расследования зарегистрированы в ЕРДР по части 3 статьи 297 УК РК.
Ранее Комитетом национальной безопасности во взаимодействии с правоохранительными органами Казахстана и Кыргызстана реализована спецоперация по нейтрализации деятельности международного наркосиндиката, специализирующегося на подпольном производстве и контрабанде синтетических наркотиков в страны Центральной Азии.
В Казахстане за полгода из преступного оборота изъято более 3,3 тонны различных наркотиков.
Астанчанина задержали в Жамбылской области за перевозку крупной партии наркотиков
12.07.2022, 19:51 13426
Фото: Polisia.kz
ТАРАЗ. 12 ИЮЛЯ - Наркокурьера задержали на 360-м км автотрассы республиканского значения Алматы - Екатеринбург, возле поселка Шыганак Мойынкумского района, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Полицейские остановили автомашину ВАЗ-21014 под управлением 41-летнего жителя Нур-Султана, сообщает Polisia.kz.
В ходе осмотра авто с применением служебной розыскной собаки по кличке Тея в салоне изъят белый полиэтиленовый пакет, внутри которого находился гашиш общим весом 3 кг 30 г.
Задержанный дал признательные показания и был водворен в ИВС Кордайского района.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 297, часть 3, УК РК "Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере", наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению других участников данного преступления.
Комитет национальной безопасности в июне текущего года провел 21 антинаркотическую операцию, в том числе совместно со спецслужбами и правоохранительными органами России, Кыргызстана и Узбекистана. Ликвидированы 6 международных и 12 региональных каналов наркотрафика. Нейтрализована деятельность 3 подпольных лабораторий по производству синтетических наркотиков.
В Шымкенте предпринимателя осудили за растрату бюджетных денег
12.07.2022, 16:23 15906
Фото: pexels.com
ШЫМКЕНТ. 12 ИЮЛЯ - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу Шымкента окончено досудебное расследование по факту хищения выделенных бюджетных средств по программе "Развитие АПК на 2017-2021 годы", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Житель региона в 2020 году на основании доверенностей от имени двух крестьянских хозяйств предоставил заявку в управление сельского хозяйства и ветеринарии Шымкента по приобретению породистых овец и возмещению затрат на корма на сумму 13,5 млн тенге. Однако в рамках досудебного расследования установлено, что породистые овцы не приобретены, полученные бюджетные средства потрачены на личные нужды", - сообщили в департаменте.
Причиненный ущерб полностью возмещен.
Виновному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно.
Глава коммунального предприятия нанес ущерб государству в размере 126 миллионов тенге, завысив тарифы на водоснабжение
12.07.2022, 11:49 20176
АТЫРАУ. 12 ИЮЛЯ - Директор ГКП "Жылыойсу" в Атырауской области с 2019 по 2021 годы установил монопольно высокие цены на хозяйственные услуги водоснабжения и канализационной деятельности населению города Кульсары, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Таким образом, он совершил хищение в особо крупном размере, причинив ущерб в сумме более 126 млн тенге. При расследовании указанный размер ущерба был полностью возвращен государству", - сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
По информации ведомства, на услуги водоснабжения населению Кульсары и Нового Каратона были снижены на 54,4%.
Руководитель предприятия признан виновным и приговорен к 6 годам лишения свободы. Ему запрещено пожизненно заниматься деятельностью руководителя в госучреждениях, связанной с материальной ответственностью" - добавили в пресс-службе, отметив, что в соответствии с требованиями статьи 63 УК РК приговор считается условным.
Разыскиваемого подозреваемого в совершении коррупционного преступления задержали в Москве
12.07.2022, 09:07 21396
Фото: pixabay.com
МОСКВА. 12 ИЮЛЯ - В Москве задержан разыскиваемый Антикоррупционной службой Казахстана и Интерполом подозреваемый в совершении коррупционного преступления. Об этом сообщило Агентство РК по противодействию коррупции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Столичным департаментом Антикоррупционной службы с 2010 года осуществлялся международный розыск Болата Алтынбекова, подозреваемого в совершении коррупционного преступления. В результате оперативно-розыскных мероприятий в рамках международного сотрудничества правоохранительными органами Российской Федерации совместно с Антикоррупционной службой и Интерполом МВД Республики Казахстан Алтынбеков задержан в Москве и заключен под стражу", - сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции.
По данным Антикора, чтобы скрыться от следственных органов он изменил свою фамилию с "Алтынбеков" на "Алшер".
В настоящее время инициирована процедура его экстрадиции в Республику Казахстан.
По информации из открытых источников, Болат Алтынбеков руководил компанией "Астана Трейд Интернешнл", которая строила жилые комплексы "Золотой", "Сезам", "Фортуна", "Каминный", "Эдем-Палас", "Олимп-Палас".
В Атырауской области выявлено хищение 467 млн тенге, выделенных на строительство соцобъектов
11.07.2022, 16:24 39601
Фото: кадр из видео
АТЫРАУ. 11 ИЮЛЯ - В Атырауской области выявлено хищение 467 млн тенге бюджетных средств, выделенных на строительство социальных объектов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Департаментом АФМ по Атырауской области окончено досудебное расследование в отношении должностных лиц управления строительства Атырауской области и руководителя ТОО "Техника-Рем строй" по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных на строительство социальных объектов, среди которых школа, 2 семейные врачебные амбулатории, физкультурно-оздоровительный комплекс. Установленный размер хищений составил 467 млн тенге", - сообщили в пресс-службе АФМ.
Отмечается, что в отношении руководителя ТОО избрана мера пресечения в виде содержание под стражей. Наложен арест на имущество ТОО на сумму 79 млн тенге.
А в отношении бывшего заместителя руководителя управления строительства Атырауской области и в отношении одного заказчика избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - уточнили в агентстве.
Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвала катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?