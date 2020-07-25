В Шымкенте пациентку провизорного центра нашли убитой в ста метрах от госпиталя

Шымкент. 24 июля. Kazakhstan Today - В Шымкенте 63-летняя пациентка провизорного центра найдена на стройке, в ста метрах от госпиталя, с признаками насильственной смерти, передает Kazakhstan Today.

Со слов близких, Надежда Кузьмина проходила лечение в провизорном центре по улице Желтоксан. В заключении о смерти сказано, что женщина скончалась от механической асфиксии, пишет Otyrar.kz

Первым забил тревогу муж покойной. 13 июля Сергей Кузьмин позвонил супруге спросить о ее самочувствии, но она впервые за все время нахождения на лечении не ответила. Приехавшие домой к Кузьминым полицейские заявили, что женщина покинула провизорный центр без разрешения. Ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено около семи часов утра на стройплощадке в центре Шымкента, буквально в ста метрах от провизорного стационара "Отау мед".

Синие пальцы, видать, она корябалась, ногти сломаны до самого конца. Когда на кладбище я развязала ей руки, то у нее плечо было выбито, лицо было синее-синее, губа была разбита", - рассказала соседка погибшей Светлана Адамова.

Родственники и знакомые погибшей заявляют, что уйти из стационара женщину вынудило отношение к ней медперсонала. Со слов Светланы Адамовой, медсестры обходились с женщиной грубо, порой доходило до оскорблений. Об этом Надежда Николаевна якобы не раз рассказывала по телефону.

Директор провизорного центра (его на время карантина развернули в Шымкентском политехническом колледже) Даулет Ержанов уверяет, что причина ухода из госпиталя была в другом: якобы пенсионерка была морально подавлена из-за болезни. Она не раз просилась домой. За несколько дней до выписки, по словам врачей, женщина полтора часа ждала возможности выйти незаметно. Это, по заверению Ержанова, есть на кадрах камер видеонаблюдения. Их он предоставил следователям и готов отдать родным, если те попросят.

Ко мне обратилась лечащий врач ночью 12 июля, около 21 часа, с заявлением о том, что данный пациент хочет уйти домой. С ней был проведен разговор, в ходе которого было выяснено, что она устала от производимых лечебных мероприятий, было замечено, что она была морально подавлена… С ней была проведена разъяснительная беседа, где я сам лично сказал, что никакого коронавируса у нее нет и диагноз совсем другой. Мы с ней договорились о том, что я ее полностью вылечу, продержу еще три дня. Это было 13-го. В тот же вечер, в 10 минут девятого, мне сообщили, что данная пациентка отсутствует на своем койко-месте. Были предприняты поисковые работы в окрестностях здания, мы незамедлительно вызвали полицию. Мы выявили при просмотре видео с камер наблюдения, что она сама покинула наш провизорный стационар. На следующий день к нам пришла информация, что пациентку нашли за пределами провизорного стационара уже", - рассказал Даулет Ержанов.

Полицейские возбудили уголовное дело, детали пока не раскрываются.

14 июля в управление полиции Аль-Фарабийского района ДП Шымкента поступило сообщение о том, что на строительном объекте, расположенном в районе пересечения проспекта Кунаева и улицы Желтоксан, обнаружено тело неизвестной женщины. Личность погибшей установлена, ею является 63-летняя женщина. По данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 99 и части 3 статьи 317 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы. В настоящее время следствием проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего", - прокомментировал заместитель начальника ДП Шымкента Серик Ергешов.

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