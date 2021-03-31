В Шымкенте задержали похитителей девушки

ШЫМКЕНТ. 30 МАРТА - В Шымкенте полицейские нашли девушку, которую похитили минувшей ночью, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает 24.kz , женские крики о помощи услышали жители одного из микрорайонов города. По словам очевидцев, несколько мужчин насильно усадили девушку в машину и увезли в неизвестном направлении.

У меня окно выходит на улицу сюда. Было где-то полвторого ночи. Слышу крик. Девушка кричала. Я соскочила, думаю, что кричит она. Потом другая девушка стала кричать, следом. Потом шум, и машина тут развернулась резко, и уехали они на скорости", - рассказала очевидец.

Личности похитителей уже установлены. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняют полицейские. По предварительной версии, похищение было совершено с целью женитьбы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 2 статьи 126 (Незаконное лишение свободы). Ведётся досудебное расследование", - сообщил начальник следственного управления департамента полиции Шымкента Даулеткельды Абдраманов.

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