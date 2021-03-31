Система Orphus

В Шымкенте задержали похитителей девушки

30.03.2021 15526
ШЫМКЕНТ. 30 МАРТА - В Шымкенте полицейские нашли девушку, которую похитили минувшей ночью, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает 24.kz, женские крики о помощи услышали жители одного из микрорайонов города. По словам очевидцев, несколько мужчин насильно усадили девушку в машину и увезли в неизвестном направлении.
 

У меня окно выходит на улицу сюда. Было где-то полвторого ночи. Слышу крик. Девушка кричала. Я соскочила, думаю, что кричит она. Потом другая девушка стала кричать, следом. Потом шум, и машина тут развернулась резко, и уехали они на скорости", - рассказала очевидец.

 
Личности похитителей уже установлены. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняют полицейские. По предварительной версии, похищение было совершено с целью женитьбы.
 

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 2 статьи 126 (Незаконное лишение свободы). Ведётся досудебное расследование", - сообщил начальник следственного управления департамента полиции Шымкента Даулеткельды Абдраманов.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая